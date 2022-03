A Gerjeni SK a listavezető és a szezonban még veretlen HR-Rent Kozármislenyt fogadja az NB III-as bajnokságban. Bojan Lazics együttese vasárnap négy órakor mérkőzik a baranyaiakkal az ASE-sporttelepen. Óriási bravúr lenne, ha Blatt Páléknak sikerülne akár csak egy pontot is szerezniük, ami talán nem is kell mondani, hogy mekkora lökést adhatna a bajnoki folytatásra. A mislenyiek ugyanúgy szerepelnek idegenben, mint otthon, 10 győzelem és 3 vereség a mérlegük itt is, ott is.

Lazicsnak az ötödik meccse lesz a vasárnapi az újonc kispadján, az eddigi négyből egyet sikerült megnyerni (a Rákosmentét győzték le 2–1-re), három alkalommal viszont vesztesen hagyta el a pályát a Gerjeni SK.

A legutóbbi „hazai” találkozójukat a Szekszárddal szemben veszítették el 2–0-ra, az eddigi utolsót pedig Hódmezővásárhelyen szintén 2–0-ra.

Ősszel egy félidőn keresztül tartotta magát a gerjeni gárda, de aztán beindult a hazai gólgyártás, és 4–0-s vereség lett a kirándulás vége.

Hazai pályán játszik a Paksi FC is, amely az MTK Budapest második csapatát fogadja, a Szekszárdi UFC-re ugyanakkor idegenbeli meccs vár, a megyeszékhely legjobb futballistái Makóra utaznak.

NB III, Közép csoport, a 27. forduló programja.

Paksi FC II–MTK Budapest II, vasárnap, 11 óra. Vezeti: Cseh R. (Schweighardt D., Juhász L.).

Gerjeni SK–HR-Rent Kozármisleny, vasárnap, 16 óra. Vezeti: Gáspár A. (Kulcsár D., Deme R.).

Makó FC–Szekszárdi UFC, vasárnap, 16 óra. Vezeti: Takács T. (Vrbovszki P., Németh B.).

NB III., Közép csoport, az állás

1. Kozármisleny 26 20 6 0 56–12 66

2. Dunaújváros 26 17 8 1 57–24 59

3. B.gyarmat 26 15 5 6 41–26 50

4. Makó 26 15 3 8 38–18 48

5. Paksi FC II 26 14 3 9 53–28 45

6. MTK II 26 13 4 9 34–27 43

7. H.vásárhely 26 13 3 10 39–41 42

8. Iváncsa 26 12 5 9 46–29 41

9. Monor 26 12 4 10 36–30 40

10. Bp. Honvéd II 25 12 3 10 39–39 39

11. Ferencváros II 26 11 5 10 39–41 38

12. Dabas 26 10 8 8 53–37 38

13. Szekszárd 26 10 5 11 36–38 35

14. Cegléd 25 8 5 12 28–45 29

15. ESMTK 26 7 6 13 31–35 27

16. Vác 26 6 6 14 29–49 24

17. Dabas-Gyón 26 5 7 14 19–47 22

18. Gerjen 26 5 1 20 19–64 16

19. Rákosmente 26 4 2 20 27–59 14

20. Mohács 26 3 5 18 17–48 14