Jól jött a szünet, mert lehetett egyet szusszanni, s Djolkics Zseljko is elmondhatta, hogy mire kell nagyon figyelni a második félidőben. Sajnos ebből nem sok minden valósult meg, a fáradtság egyre jobban kijött a kék-fehéreken, akiket 58–58-nál utolértek Csirke Ferenc tanítványai, s a lélektani előnyt kihasználva a harmadik negyed végére a maguk javára fordították a meccs állását. A negyedik felvonásban pedig még rá is tudtak tenni egy lapáttal Kiss Virágék, akik végül 80–69-re győztek.



A szekszárdiak a második vereségüket szenvedték el az alapszakaszban, s jövő szombaton fél öttől az Euroliga négyes döntőjébe jutott Sopron Basket otthonában zárják az idényt.



Női kosárlabda NB I, 25. forduló.

NKA Universitas PEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd 80–69 (14–25, 24–18, 27–15, 15–11)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, V: Tóth C., Frányó P., Varga-Záray K.

PEAC: Szűcs R., Nelson 8, Wentzel 9/3, Marshall 21/3, Kiss V. 13/3

Csere: Sarok 5/3, Szelcova 3/3, Simon Zs., Dudásova 19/9, Brajkovics 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Szekszárd: Studer Á. 15/6, Friskovec 12/6, Mányoky 8/3, Goree 8, Milics 11

Csere: Krnjics 12, Bálint R. 3/3, Holcz. Vezetőedző: Djokics Zseljko.