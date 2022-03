Takaréklángon égtek a csapatok a múlt heti tavaszi nyitófordulóban, az öt mérkőzésen született nyolc találat a leggólszegényebb kör volt eddig ebben a szezonban. Az őszi „odavágók” azt mutatják, a hétvége jóval gólzáporosabbra sikerül majd.

A listavezető Tolna szeptemberben egy hétre „ment” Bonyhád-Börzsönybe (Baros András négyszer talált be, kettőt pedig az a Borda Gergő vállalt magára, aki tavasszal már a teveli csapatot erősíti), míg a címvédő nagymányokiak hétgólos meccsen verték azt a Faddot, mely eltiltás miatt most sem számíthat egyik alapemberére, Hostyánszki Adriánra.

Megkezdi a szezon második felét a Dunakömlőd is. A bajnoki címre továbbra is esélyes mórágyiakkal szemben ősszel nyolc sárga lappal tarkított mérkőzésen már az első percben hátrányba került, de végül a 90. percben kapott góllal mindhárom pontot elvitte a vendégcsapat.

Az aparhantiak a Bonyhád-Börzsönyben győztes gólt szerző Miklóssy Balázs nélkül fogadják azt a Simontornyát, mely a Mórágy elleni 0–0-val múlt héten se nem közelebb, se nem távolabb nem került a dobogótól. A sereghajtó kisdorogiakra hosszú út vár a sorozatban három vereségét elszenvedő, több sérültet is nélkülöző Madocsához.

Megyei II. osztály, 13. forduló.

Március 27., vasárnap: Faddi SE–Nagymányoki SE, Aparhanti SE–Simontornya TC, Kisdorogi FC–Madocsa SE, Mórágyi SE–Dunakömlődi SE, Tolna VFC–Bonyhád-Börzsöny SE 15 óra. Szabadnapos: ASE Paks.

Megyei II. osztály, az állás

1. Tolna 11 10 0 1 56–11 30

2. Nagymányok 11 9 0 2 38–15 27

3. Mórágy 11 8 1 2 27–24 25

4. Simontornya 11 6 2 3 32–22 20

5. Dunakömlőd 10 5 1 4 34–37 16

6. Fadd 11 4 3 4 19–26 15

7. Madocsa 11 3 1 7 17–23 10

8. ASE Paks 11 3 1 7 15–27 10

9. B.-Börzsöny 11 3 1 7 26–39 10

10. Aparhant 11 2 2 7 20–29 8

11. Kisdorog 11 1 0 10 11–42 3