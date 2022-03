Kedden kora este szállt fel az Atomerőmű KSC Szekszárd Isztambulba tartó gépe Ferihegyről. A járaton nem volt ott Djokics Zseljko vezetőedző, akinek felső légúti megbetegedése van, s orvosai tanácsára itthon maradt.



„Vezetőedzőnk már a Galatasaray elleni hazai meccset megelőzően is komoly légúti megbetegedéssel küzdött, éppen emiatt már az edzéseket is Horváth Zsófia másodedző vezette a találkozó előtti napokban – közölte Szabó Gergő ügyvezető-elnök az utazás előtt. – Zseljko a meccsen így is ott volt, de állapota azóta nem javult, így most orvosunk javaslatára nem utazik velünk Isztambulba a visszavágóra. Bízunk benne, hogy mielőbb meggyógyul és újra munkába állhat. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de a lehetőségeinkhez mérten is a legjobb tudásunk szerint szeretnénk helytállni Isztambulban” – tette hozzá Szabó Gergő.



A szekszárdiak kilenc játékossal keltek útra, Studer Ágnes, Bálint Réka, Mányoky Réka, Horváth Dóra, Krnjics Szárá, Goree Cyesha, Zala Friskovec, Nikolina Milics és Kolby Morgan utazott el a visszavágóra, amelyet 88–60-as hátrányból kezd a KSC ma este, magyar idő szerint hatkor.

Ilyen hátrányban még teljes kerettel – Miklós Melinda és Gereben Lívia betegség miatt hiányzik – is nagy bravúr kellene a szekszárdiaktól, akik a tisztes helytállás céljával lépnek pályára a 3500 férőhelyes a Sehit Mustafa Özel Sportkomplexumban.



A KSC nemzetközi szereplése a mai meccsel az idei szezonra valószínűleg befejeződik, az NB I alapszakaszában még egy mérkőzésük van Bálint Rékáéknak, akik szombaton 16.30 órától a bajnoki címvédő és listavezető Sopron Basket otthonában játszanak.



Női Európa-kupa, negyeddöntő, visszavágó. Galatasaray–Atomerőmű KSC Szekszárd. Isztambul, szerda, magyar idő szerint 18 óra.



A további párharcok, csütörtök: Mersin–Lyon (az első meccs: 77–64), Tango Bourges–Basket Landes (65–63). Vasárnap: Valencia–Venezia (ez az első mérkőzés).