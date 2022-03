A nap legnagyobb menetelését Hefner Zsófia mutatta be, aki négy mérkőzését is meg­győző teljesítménnyel nyerte meg, és a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Pedig egész nap rosszullét gyötörte, s szó volt arról is, hogy visszaléptetik – milyen jó, hogy végül mégsem tették.