Egy újabb magabiztos siker most is a levegőben lóg, Hahn szerepét átvette Ádám Martin, aki 23 találatával már le is hagyta korábbi csapattársát (a Dunaszerdahelyre igazolt támadó 22-vel zárta az előző szezont), a felcsútiak pedig a legutóbbi négy bajnokijukon csak egy pontot szereztek. A paksi védelembe visszatérhet a Kazincbarcika elleni kupa negyeddöntőben megsérült Kinyik Ákos és Tamás Olivér. Szélpál Norbertre és a múlt héten bokatörést szenvedő Papp Kristófra ugyanakkor nem számíthatnak a paksiak.