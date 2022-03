Napok óta dolgoznak a munkagépek az ASE csarnok és a tekéző közötti területen, ahol a jelentős méretű, leendő judo csarnok alapjait ássák. Az előkészítő munkákat kedden tekintette meg Süli János miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Kovács Antal, az Atomerőmű SE elnöke és Hangyási László, az egyesület judo szakosztályának edzője. A bejáráskor elhangzott, az állami forrásból, összesen 1,462 milliárd forintos támogatásból készülő, közel kétezer négyzetméteres építmény háromszintes lesz, két teljes versenyméretű küzdőtérrel, kisméretű lelátóval, nézőtérrel, hat pihenőszobával és egy szaunával.

Süli János a kezdetek óta támogatta a kezdeményezést, már akkor, amikor még amikor az Atomerőmű SE elnöke volt. A beruházással kapcsolatban az épülő sportcsarnok bejárásakor jelezte, hogy a kivitelezés hivatalosan 2023 végén zárul, de a kivitelező tervei szerint ennél jóval hamarabb, akár még az idei évben végezhetnek a munkával. A miniszter szerint a paksi cselgáncsozók eddigi eredményei is magukért beszélnek, innentől pedig végre méltó körülmények között folytathatják a felkészüléseket akár világversenyekre is. A távlati sport célú beruházási elképzelések között megemlítette az uszoda mögötti terület fejlesztését is, ahol egy kézilabda- és kosárcsarnok készül majd, amelynek tervei már készen vannak.