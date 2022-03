Djokics Zseljko vezetőedző visszatért a kispadra, Gereben Lívia és Zala Friskovec pedig a pályára. Ennek is lehetett örülni csütörtök este a szekszárdi városi sportcsarnokban. Meg annak is, hogy az Atomerőmű KSC Szekszárd az első pillanattól kezdve komolyan vette a Vasas Akadémia elleni negyeddöntőt, és a szünet utáni hullámvölgytől eltekintve simán behúzta a papírforma szerinti sikert.

Az előző meccseken nem úgy ment a KSC-nek, ahogy azt reméltük, ezúttal azt is bizonyítani akarták Studer Ágnesék, hogy sokkal jobbak annál, mint amit ezeken a meccseken – különösen Sopronban játszottak akaratgyengén a kék-fehérek – mutattak.

A szekszárdiak minden mutatóban ellenfelük fölé nőttek: a hazaiak 37 lepattanójával szemben a vendégek 27-et gyűjtöttek be, a KSC-játékosok 23, a látogatók 16 gólpasszt osztottak ki egymásnak. A visszatérő Zala Friskovec a 16 pontját úgy érte el, hogy csak egy dobást rontott (egy triplakísérlete nem jött be), a legjobb mutatóval (30-as VAL-index) pedig Nikolina Milics zárt, aki 18 pontja mellé leszedett 5 lepattanót és a 7 kiharcolt fault mellett 3 dobáslokkolás is a neve mellé került a jegyzőkönyvbe.