Deshon Taylor nem került be a meccskeretbe, Eilingsfeld János Achilles-sérülése pedig még nem múlt el, így ő sem lehetett ott a parketten az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Bemutatkozhatott ellenben tétmeccsen az Atomban az amerikai Shaquille Keith, akit pár napja szerződtetett a bennmaradásért harcoló négyszeres bajnok. Az esélyek nem ígértek sok jót, egyrészt a debreceniek hazai pályán tizenegy meccsükből nyolcat megnyertek, másrészt az Atom nem igazán volt formában, legutóbb január nyolcadikán, azaz több mint két hónapja a Körmend vendégeként tudott nyerni (76–75).



A DEAC legyőzése hasonló, ha nem nagyobb bravúr lett volna, s jó ideig volt is esély rá, hogy meglepik a hajdúságiakat Kovács Ákosék. Három negyeden keresztül minden nyitott volt, az ASE tartotta a lépést, sőt olykor vezetett is. Ha pedig ellépett a DEAC, mindig visszakapaszakodott. Volt tartásuk a piros-kékeknek, egészen az utolsó negyedig.



Itt azonban eldőlt minden, a debreceniek egy 11–2-es szériával nyitottak, amire már nem tudott válaszolni a Paks. A végére el is fáradtak a hét játékost forgató (Kis Raúl az utolsó percekre kapott csak lehetőséget) atomosok, kihagyott a koncentráció és így kimaradtak a dobások is. A debreceniek pedig innen már nem engedték ki a kezükből a meccset, összességében biztosan nyertek, de végre az ASE is úgy harcolt, ahogy korábban is kellett volna.



Shaquille Keith 16 ponttal és 5 lepattanóval és 4 kiharcolt faulttal debütált, de a legjobb mutatóval, a 19 ponttal, 4 lepattanóval, 8 gólpasszal és 6 kiharcolt faulttal záró amerikai Kenneth Brown zárt. A sorozatban a hetedik meccsüket elveszítő, s a tabellán továbbra is utolsó helyen álló paksiak jövő szombaton a Gesztenyés úton a Nyíregyházát fogadják.

Tippmix Férfi NB I, a 24. fordulóban

DEAC-Tungsram–Atomerőmű SE

90–82 (23–24, 23–22, 21–17, 23–19)



Debrecen: Thames 6/3, Polyák 7/6, Valerio-Bodon 9/3, Drenovac 19/6, Tóth Á. 17. Csere: Kerpel-Fronius 2, Kovács Á. B., Hagins 3/3, Neuwirth, Dzeletovics 12/6, Aska 15.

Atomerőmű SE: Brown 19/9, Frank 2, Brzoja 18, Goins 11/3, Pacevicius 11. Csere: Kovács Á. 2, Keith 16/6, Kis R. 3/3.