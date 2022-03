Völgyi ezt megelőzően 2019. november 16-án, a Bátaszék SE otthonában 2–0-ra megnyert összecsapáson futballozhatott, aztán a bátaszéki Fenyő Kupán megsérült...



„Eltört a csuklóm és a térd­szalagom is elszakadt – elevenítette fel a két éve történteket Völgyi Péter. – A csukómat meg is műtötték, a térdemet viszont nem tudták, amíg fémek voltak a kezemben. Aztán jött a koronavírus-járvány, és a műtétem mindig tolódott. Tavaly júliusban sikerült végre műtőasztalra feküdnöm, s januárban végre elkezdhettem a felkészülést a csapattal. Fokozatosan építettem vissza magam, három hete jutottam el arra a szintre, hogy a többiekkel készülhessek. Vasárnap pedig, ha csak hét percre is, de végre pályára léphettem. Nagyon kellett a lelkemnek, mert iszonyatosan megviselt ez a hosszú kihagyás. Jó volt újra a többiekkel öltözni, hallgatni a taktikai eligazítást, nagyon hiányzott már a futball” – tette hozzá Völgyi Péter, aki elárulta azt is, hogy vannak még belső félelmei, ezeket szeretné mielőbb leküzdeni, hogy újra teljes értékű tagja lehessen a bonyhádi gárdának.



A korábban védőként és védekező középpályásként bevetett Völgyi visszatérése mindenképpen erősítés a bonyhádiaknak, akikre két rangadó is vár egymás után.



Most vasárnap éppen Bátaszéken – ahol Völgyi legutóbb kilencven percet futballozhatott – játszik Dienes Pál gárdája, aztán jövő vasárnap jön a Völgységi el Clásicó, a Majos–Bonyhád rangadó.

„Azt gondolom, hogy jó csapatunk van, jól erősítettünk a télen, remek a kohézió a játékosok és az edző között, kitűnő a hangulat az öltözőben, szerintem sokra vihetjük, bármit elérhetünk ebben a szezonban. Fontos lesz a bátaszéki találkozónk, amit meg kell nyernünk, hogy legyen tétje a majosi fellépésünknek. Azt gondolom, az lesz az a mérkőzés, amin sok minden el fog dőlni” – zárta Völgyi.