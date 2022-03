– Kifényesítette már a góllövő cipőit a derbire?

– Nem kell azokat fényesíteni, becsben vannak tartva! – felelte jókedvűen Pap Roland, a megye egyes BVLC 31 éves támadója, aki októberben mesterhármassal járult hozzá csapata 4–3-as győzelméhez.



– Mostanában sokszor gondol vissza az őszi bajnokira?

– Eszembe jut néha, de semmi egyéb. Jó érzés volt három gólt szerezni, s nemcsak azért, mert a rivális ellen sokkal édesebbek a gólok, hanem ezért is, mert az volt az új stadion első derbije, így sok szurkolónknak szereztünk örömet.



– Vasárnap is számíthatunk valami hasonlóra öntől?

– Októberben sem úgy készültem, hogy három gólt fogok szerezni, egyszerűen így alakult. Akkor nekem jött ki a legjobban a lépés, most lehet, hogy másnak fog. Mindig csapatember voltam, sosem az egyéni érdekek vezéreltek.

Pap Rolandnál általában nagyon jó helyen van a labda (Fotó: Makovics Kornél)

– Mit remél a derbitől? A Majos elég meggyőzőnek tűnik.

– Győznünk kell, nincs más opció. Így készültünk az edzéseken, s ezzel a céllal fogunk vasárnap délután útra kelni. Nagyszerű formában vagyunk, nyolc bajnokit nyertünk zsinórban, jó a hangulat a csapat háza táján, szerintem nincs félnivalónk.



– Mi lesz, ha veszítenek, és a Majos öt ponttal meglép...

– Ilyen nem lesz, nem is gondol rá senki. Stabilak vagyunk hátul, és elöl is mindig akad valaki, aki váratlannal rukkol elő, aki képes eldönteni egy ilyen hőfokú összecsapást. Mindenképpen nyernünk kell, mert meg akarjuk szerezni az aranyérmet. Ha valaki nem ezzel a céllal megy fel a pályára, az inkább ne is focizzon!



– Sokak szerint ezen a meccsen eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Ön is így véli?

– Nem gondolnám. A derbi megnyerésével az élre állnánk ugyan, de még nyolc forduló hátra lesz a szezonból. Azt nem vitatom, hogy befolyásolhatja a hajrát. Lelkileg sokat jelent egy ilyen rangadót megnyerni, a siker komoly lökést adhat a győztesnek. Az is igaz ugyanakkor, hogy ezután sem lehet majd hátradőlni, oda kell figyelni a többiekre is, mert az embert könnyen érhetik meglepetések.



Megyei I. osztály, a 19. fordulóban.

Majosi SE–Bonyhád Völgység LC. Majos, vasárnap, 16.30 óra. Egymás ellen a szezonban: Majosi SE–Bonyhád VLC 1–1, Bonyhád VLC–Majosi SE 4–3.