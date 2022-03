Ennek ellenére is kellett a vérfrissítés a paksiaknál, Böde Dánielt, Szabó Bálintot, majd Nagy Richárdot is csatasorba állított Bognár György, amivel nem kevesebb, mint hat támadószellemű játékos volt egyszerre a pályán. Az utolsó húsz percre kapuja elé szögezte ellenfelét a Paks, de a rengeteg egyéni hiba miatt komoly egyenlítési lehetőség nem adódott a hazaiak előtt, sőt Tischler Patrik révén mégis a debreceniek dönthették volna el a mérkőzést, ha nem mutat be ellene két bravúrt Nagy Gergely.



A paksiak 2020. február után maradtak sorozatban második bajnokijukon gólképtelenek és pont nélkül, amivel lecsúsztak a tabella ötödik helyére. A válogatott szünet után, április 2-án a Budapest Honvédhoz utaznak.



OTP Bank Liga, 25. forduló



Paksi FC–Debreceni VSC 0–1 (0–0)

Paks, Fehérvári úti stadion, 2076 néző. V.: Andó-Szabó (Garai, Becséri).

PAKS: Nagy G. – Lenzsér, Gévay (Szabó B., 62.), Szabó J. (Szélpál, 62.) – Sajbán Máté, Windecker, Balogh B. (Nagy R., 74.), Medgyes – Haraszti – Pethő (Böde, 62.), Ádám M. Vezetőedző: Bognár György.

DEBRECEN: Hrabina – Poór (Baranyai, 96.), Pávkovics, Deslandes, Charleston – Baráth P., David Babunszki (Bényei, 78.) – Varga J., Bódi, Dzsudzsák – Dorian Babunszki (Tischler, 84.). Vezetőedző: Joan Carillo.

GÓLSZERZŐ: Dorian Babunszki (50.).

SÁRGA LAP: Szabó J. (11.), illetve Poór (29.), Varga J. (40.), David Babunszki (40.), Dorian Babunszki (46.), Pávkovics (64.), Baráth P. (87.).