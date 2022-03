Váratlan vereség után a második helyről fogadta a listavezető pécsieket Bordán Anna együttese, mely az első szűk negyedórában mindössze egy gólig jutott (1–6). A félidő végéhez közeledve egy négy nullás sorozattal úgy tűnt, a második játékrészben nyílt lehet a találkozó, de az ekkor három gólra visszakapaszkodó Fekete Gólyák ennél közelebb nem tudtak kerülni riválisukhoz.



NB II, Dél-nyugat, a 16. fordulóban.

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–PEAC 19–28 (8–12).

Szekszárd, 100 néző. V.: Dáné, Marton.

Szekszárd: Nagy A. – Kapás 3, Lengyelfalusy 1, Fehér T. 4 (1), GULYA 3, Csajkó 6 (1), Bognár Zs. Csere: Kutasi (kapus), Gulyás L., Keringer 2, Dinnyés, Bencze D., Bordán Alexandra.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hetesek: 5/2, illetve 4/4.



„Sajnos, mint az várható volt, visszaütött az előző heti, Nagyatádon elszenvedett vereségünk hatása – kezdte értékelését Bordán Anna. – Bátortalanul, görcsösen, önbizalom nélkül támadtunk, ez a tizennégy perc alatt szerzett egy gól is mutatja. Az eladott labdákból gólokat is kaptunk, mégis védekezésünkben sokáig volt akarat, de a sok hiba miatt csak minimálisan tudtunk közelíteni ellenfelünkre. Az utolsó tíz percre már az akarat és a koncentráció is elfogyott, így nagyarányú vereséget szenvedtünk. Az átlövősorunk gyakorlatilag csődöt mondott ezen a találkozón, Csajkó Eliza eredményessége is csalóka, hiszen az első félidőben nem talált a kapuba, góljai zömét pedig már akkor lőtte, amikor eldőlt a mérkőzés. Sajnos a bajnoki címre az esélyünket ezzel a vereséggel elveszítettük, de az ezüstéremért is jobb teljesítmény kell, mert további meglepetések érhetnek minket” – jegyezte meg a szekszárdiak vezetőedzője.



A Fekete Gólyák vasárnap Balatonboglárra utazik (kezdés: 11 óra).