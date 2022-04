Az aranycsata után jön a bronzcsata. Egy hete az éllovas Majosi SE és a második helyezett Bonyhád VLC vívott rangadót az aranyért (a majosiak 2–0-ra győztek), ezúttal a harmadik Kakasd SE a negyedik Bátaszék SE-t fogadja. A tét a harmadik hely, amelyik gárda győz, tesz egy lépést a bronzérem felé. Mindkét együttes szinte hajszálra ugyanolyan mutatóval rendelkezik, a kakasdiak gólaránya kettővel jobb, így most ők állnak előrébb.



Takács Norbert alakulata négy veretlenül megvívott összecsapást követően kapott ki (Dombóváron 2–1-re), a Bátaszék pedig három vereség után nyert (a Szekszárd II-t győzték le 5–2-re). A sikernek a végeredmény szempontjából még nem lesz túl nagy jelentősége, de lélektanilag sokat jelent a győztes számára, amely új lendületet vehet ettől. A hazai pálya előnyét eddig mindkét fél kihasználta: a Kakasd 2–0-ra, a Bátaszék 2–1-re nyert saját közönsége előtt.

Forrás: TN-grafika

– Mindkét csapat számára rendkívül fontos a találkozó, hiszen a győztes előnyt szerezhet a dobogóért zajló csatában – mondta Takács Norbert, a kakasdiak edzője. – Az idény két eddigi meccse közül az egyiket mi, a másikat a Bátaszék nyerte, hazai pályán ismét győzni szeretnénk. Mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen. A bátaszékiek tavaszi idénye nem alakult eddig valami jól, de ettől még egy kiváló csapat, éles meccsre számítok. Lesznek hiányzóink: Réti Bence, Batizi-Pócsi Dániel és Kapéter Dominik is műtét előtt áll, Máté Norbert pedig egyéb elfoglaltság miatt nem lehet a keretben – tette hozzá a fiatal szakember.



– Győzni akarunk, mert ebben az esetben nemcsak a Kakasddal szemben kerülünk lépéselőnybe, hanem a bonyhádiaktól sem szakadnánk le nagyon, és megmaradna az esélyünk akár egy még fényesebb éremre is – mondta Kalmár Ferenc, a bátaszékiek edzője. – Az előző meccsek között akadt, amelyet a távollétemben egy kicsit félvállról vettek a játékosok, ez nem fér bele egy célokért harcoló csapatnál. Kakasdon úgy kaptunk ki november végén, hogy a találkozó elején nekünk volt négy-öt nagy helyzetünk, ha azokat berúgjuk, nem lett volna miről beszélni. Most is támadni fogunk, remélem, a kapu előtt jobban koncentrálunk és odafigyelünk majd. Ha így lesz, nem érhet bennünket meglepetés, és három ponttal utazhatunk majd haza. Lesznek hiányzóink, hiszen Kertész József a derekával bajlódik, Fürst József sérült, de kétséges Faller András és Dobra Benjámin játéka is – tette hozzá a tréner.

Ez lesz még a hétvégén A bronzrangadó mellett is lesznek érdekes meccsek a hétvégén. Ilyen például a Tamási és a Bölcske ütközete. Illés Dezső alakulata egy hete négy vereség után győzött Tevelen (4–0), s ha nem akarnak leszakadni a bölcskeiektől, pontot kell szerezniük ismét. Miskovicz Bálint gárdája öt tavaszi meccséből hármat behúzott, s ha ismét nyer, akár az ötödik helyre is feljöhet.



A 20. forduló további programja. Szombaton: Dunaföldvár FC–Dombóvár FC 16.30 óra, Tamási 2009 FC–Bölcskei SE 16.30 óra, Szekszárdi UFC II–Majosi SE 16.30 óra, Bonyhád Völgység LC–Tevel Medosz SE 16.30 óra.



Megyei I. osztály, az állás