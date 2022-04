A lányoknál a Garay János Gimnázium kosarasai állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára, mögöttük végzett a fővárosi Nikola Tesla Gimnázium végzett, a bronzérmes a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium lett. Az All Star csapatban is volt garaysta diák Lipovszky Fanni révén.

– A lányok rengeteget dolgoztak, megtanulták magas szinten alkalmazni az elsajátított fogásokat és a küzdőszellemet tekintve is a mezőny fölé emelkedtek – nyilatkozta a bajnokcsapat felkészítője, Csir­zó Zoltán testnevelő tanár. – Az öt mérkőzésből mind az ötöt megnyerték, a döntőben szoros meccsen győzték le a rendkívül erős Nikola Tesla Gimnázium együttesét. Azt hadd mondjam el, hogy bár a keretünk tizenkét játékosból állt, a lányok lélekben mégis tizenhárman voltak, hiszen a tavaly autóbalesetben elhunyt kosaras társuk emléke is erőt adott nekik. Lipovszky Fanni egybehangzó szakmai vélemények szerint a legjobb irányítónak bizonyult, ezt így látom én is. Kivívtuk a közönség rokonszenvét is, de számolnunk kell azzal is, hogy ettől kezdve valamennyi riválisunk bennünket akar majd legyőzni. Állunk elébe az újabb megmérettetéseknek. Csapatunk gerincét tizenöt-tizenhat éves játékosok adják, ez a kiemelkedő tudású, összeforrott gárda még évekig öregbítheti gimnáziumunk jó hírét.

A vendéglátók a háromnapos országos döntőn húsz fiú- és tizennégy lánycsapatot, összesen több mint négyszáz kosarast fogadtak.

Négy iskola „duplázott”, vagyis fiú- és lánycsapatot is delegált a diákolimpa döntőjére. A fiúknál az aranyérmet a Pannonhalmi Bencés Gimnázium csapata szerezte meg, megelőzve a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumot, valamint a Nikola Tesla Gimnáziumot.