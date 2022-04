Az élvonalbeli bajnokság előző fordulójában mindkét csapat elérte a kitűzött célját: a Ferencváros az Újpest legyőzésével megvédte bajnoki címét, míg a Paks zalaegerszegi sikerével matematikailag is biztosította bennmaradását az NB I.-ben.

Valódi téttel az atomvárosiak számára bír ez a találkozó, Bognár György együttese szeretné megőrizni negyedik helyét a tabellán, ami a május 11-i kupadöntő végeredményétől függetlenül biztos nemzetközi szereplést ér majd.

Apropó kupadöntő! A Paks az elődöntőben az Újpest ellen nyert 3–0-ra hazai pályán, pedig kilenc nappal azt megelőzően – ugyancsak a Tolna megyei városban – a lila-fehérek 3–1-re győztek. Ez akár jó előjel is lehet a fináléra nézve.

– Tekinthetjük a Fradi elleni bajnokit is próbának, mert testközelből mérhetjük fel, valójában hol vannak a gyenge pontjai. Az Újpest ellen is hasonlóan tettünk a bajnokságban, és bejutottunk a kupadöntőbe – fogalmazott az élvonal elmúlt negyven évének legeredményesebb játékosa, Ádám Martin, aki Zalaegerszegen begyűjtötte ötödik sárga lapját, így a Ferencváros ellen még nem állíthatja be a zöld-fehér együttes legendájának, Nyilasi Tibornak 30 gólos szezonját (1980/1981).

A vendégeknél Stjepan Loncar eltiltás, Ryan Mmaee sérülés miatt lesz kénytelen kihagyni a mai összecsapást.

Októberben a Ferencváros 3–1-re nyert a Fehérvári úton, a Groupamában viszont a Paks győzött 3–0-ra.

OTP Bank Liga, a 30. fordulóban.

Paksi FC–Ferencváros. Fehérvári úti stadion, péntek, 20 óra. Tv: M4 Sport.



OTP Bank Liga, az állás



1. Ferencváros 29 19 5 5 51–23 62 2. Kisvárda 29 13 10 6 44–31 49 3. Puskás 29 13 10 6 38–30 49 4. Paks 29 12 5 12 69–55 41 5. Fehérvár 29 11 7 11 40–40 40 6. Újpest 29 11 6 12 43–41 39 7. Zalaegerszeg 29 10 9 10 38–47 39 8. Mezőkövesd 29 10 7 12 34–42 37 9. Debrecen 29 9 8 12 43–45 35 10. Bp. Honvéd 29 9 5 14 45–47 33 11. Gyirmót 28 6 8 14 27–42 27 12. MTK Budapest 29 6 8 15 19–48 26

...és a többiek

A második Kisvárda és a harmadik Puskás Akadémia bebiztosíthatja nemzetközi kupaszereplését, előbbi története során először léphetne ki az európai porondra.

OTP Bank Liga, a 30. forduló további programja. Április 30., szombat: Puskás Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC 14.45 (M4 Sport), Budapest Honvéd–Kisvárda Master Good 17 (M4 Sport+), Debreceni VSC–MOL Fehérvár FC 19.30 óra (M4 Sport). Május 1., vasárnap: ZTE FC–MTK Budapest 14.30 (M4 Sport), Újpest FC–Gyirmót FC Győr 17 óra (M4 Sport).