Majosi SE–Bonyhád Völgység LC 2–0 (1–0)

Majos, V: Szappanyos (Pekoli D., Farkas R.).

Majos: Genzler – Széles, Kovács G., Pál A., Kugli – Simó, Keczeli (Bányai, 85.) – Lizák (Bognár S., 59.), Hock, Petrovics (Sümegi, 75.) – Pál M. (Máté B., 91.). Edző: Kardos Ernő.

Bonyhád: Szabó Sz. – Szász D. (Szőts A., 17.), Szlama, Máté R. (Pap M., 85.), Preininger (Sásdi B., a szünetben) – Erdélyi Zs., Deli, Ágics, Kvanduk J., Pap R. – Sebestyén N. (Jerabek, 85.). Edző: Dienes Pál.

A hideg ellenére több mint ötszázan látták a forduló rangadóját. A majosiak végig kézben tartották az irányítását, és teljesen megérdemelten nyerték meg a derbit, amivel ötpontos előnyre tettek szert a bajnoki tabellán legnagyobb riválisukkal szemben.

Gólszerzők: Lizák (15., 11-esből), Bognár S. (60.).

Jók: a majosi csapat valamennyi játékosa dicsérhető.



Tevel Medosz SE–Tamási 2009 FC 0–4 (0–2)

Tevel, V: Hartung V. (Brettner D., Kapéter J.).

Tevel: Bildhéber B. – Bajusz J., Kelemen, Bodó J., Jákob – Borda – Bajusz K., Kovács R., Reichert A., Gödör M. – Simon T. Játékos-edző: Bodó József.

Tamási: Kis T. – Kaszás (Pintér K., 70.), Kopitár, Pintér A., Orosz Á. (Fleisch, 85.) – Fenyő, Kovács R., Bognár F. (Kovács P., 85.), Sólyom – Balog A. (Jáhn K., 65.), Szántó. Edző: Illés Dezső.

Az első húsz percben eldönthette volna a mérkőzést a meccset jobban kezdő Tevel, amely aztán a folyatásban nagy egyéni hibákat elkövetve saját magát verte meg.

Gólszerzők: Balog A. (24.), Szántó (32.), Kaszás (57.), Sólyom (72.).

Jók: a tamási csapat valamennyi játékosa dicséretet érdemel.



Bátaszék SE–Szekszárdi UFC II 5–2 (3–0)

Bátaszék, V: Pekoli D. (Kövesdi M., Kovalcsik Z.).

Bátaszék: Bogdán – Kuti, Dobra, Faller (Németi, 21.) – Fürst, Szeibert, Baladin, Lerch M. – Heberling, Tóth T., Farkas A. Edző: Kalmár Ferenc.

Szekszárd: Péter J. – Lajkó, Balogh B. (Sütő, a szünetben), Rafael (Juhász M., a szünetben), Ábrahám, Péter D. (Török Á., 66.), Tóth D., Vodli (Keszthelyi, 27.), Fekete M., Balogh L., Gulyás P. (Kárpáti K., 66.). Edző: Vizdár Zsolt.

Lelkesen és jól futballoztak a szekszárdi fiatalok, a bátaszékieknek az elején szerencséjük is volt, de összességében simán győztek.

Gólszerzők: Lerch M. (4., 80.), Baladin (10.), Tóth T. (25.), Dobra (48.), illetve Kárpáti K. (75.), Keszthelyi Gy. (81.).

Kiállítva: Tóth D. (42., Szekszárd).

Jók: Lerch M. (a mezőny legjobbja), Baladin, Bogdán, Dobra, illetve Kárpáti K., Fekete M., Ábrahám.



Bölcskei SE–Dunaföldvár FC 2–0 (1–0)

Bölcske, V: Tinnyei Zs. (Czagány Z., Dolmány T.).

Bölcske: Varga M. – Benke, Parádi, Hajdók, Horváth M. – Farsang P. (Rácz Zs., 77.), Varga G., Nagy I. (Varga T., 90.), Szili I. (Tolnai R., 69.) – Rompos J. (Miholics, 81.), Kiss P. Edző: Miskovicz Bálint.

Dunaföldvár: Hompót – Romoda, Veszeli, Rózsahegyi, Danó – Szili Z. (Berényi P., 74.), Jákli, Máthé D., Morár – Szabó A., Godslove (Rácz A., 55.). Edző: Váradi Tamás.

Nehezen tudta megtörni a fegyelmezetten záró földváriakat a Bölcske, amely jól futballozott, de a helyzetkihasználással továbbra is hadilábon áll.

Gólszerzők: Rompos J. (20.), Varga G. (52.).

Jók: Kiss P., Rompos J., Horváth M., Hajdók, illetve Hompót, Veszeli, Rózsahegyi, Jákli.



Dombóvár FC–Kakasd SE 2–1 (0–0)

Dombóvár, V: Szabó P. (Brettner D., Fülöp A.).

Dombóvár: Iványi – Vörös, Varga B., Tieger, Martinka – Právics (Kalmár Cs., 88.), Lódri, Kreizer, Hetesi (Bedő, 80.) – Kierdorf (Bán, 84.), Horváth Á. Edző: Horváth Zoltán.

Kakasd: Schäffer K. – Morvai, Réti D., Adorján, Bősze (Hucker B., 63.) – Kaufmann, Varga Á. (Bozsó, 82.), Tamás Á., Kapéter K. – Márk K., Márk A. Edző: Takács Norbert.

Az első félidőben a kakasdiaknak akadtak lehetőségeik, de a fordulás után a Dombóvár dominált, amely a két gólja mellé továbbiakat is lőhetett volna.

Gólszerzők: Horváth Á. (47.), Kierdorf (60.), illetve Márk A. (84.).

Jók: Horváth Á., Martinka, Lódri, illetve Márk A., Márk K.