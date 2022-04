– Ott vagyunk a negyedik helyen, és szeretnénk is azt megtartani, mert az biztosan nemzetközi kupaindulást ér. Persze a Magyar Kupa-győzelem lenne a legegyszerűbb módja, hogy lezárjuk a kérdést, de a Ferencváros ellen csak kilencven vagy százhúsz percünk lesz erre, a bajnokságban viszont még négyszer kilencven percig próbálkozhatunk.

Ádám Martin tizenhét fordulót követően tizenöt találattal zárta az őszt, most tizenkét mérkőzésen tart tizennégynél, s ostromolja Nyilasi Tibor 1980/1981-es, harminctalálatos szezonját.

– Tisztában vagyok vele, hogy Nyilasi Tibor áll előttem a rangsorban, de azért ő más kávéház volt. Távol álljon tőlem, hogy hozzá hasonlítsam magam, de azért jó lenne, ha az ő gólszámát is el tudnám érni az idény során – fogalmazott a Sportrádiónak Ádám.

Ezt éppen a 70-szeres válogatott legenda klubja, a Ferencváros ellen teheti meg péntek este (20 óra, M4 Sport).

– Tekinthetjük a Fradi elleni bajnokit is próbának, mert testközelből mérhetjük fel, valójában hol vannak a gyenge pontjai. Az Újpest ellen is hasonlóan tettünk a bajnokságban, és bejutottunk a kupadöntőbe – utalt arra a támadó, hogy a május 11-i Magyar Kupa-döntőben is a Ferencvárossal találkoznak (19.30 óra, Puskás Aréna).

OTP Bank Liga, az állás

1. Ferencváros 29 19 5 5 51–23 62 2. Kisvárda 29 13 10 6 44–31 49 3. Puskás 29 13 10 6 38–30 49 4. Paks 29 12 5 12 69–55 41 5. Fehérvár 29 11 7 11 40–40 40 6. Újpest 29 11 6 12 43–41 39 7. Zalaegerszeg 29 10 9 10 38–47 39 8. Mezőkövesd 29 10 7 12 34–42 37 9. Debrecen 29 9 8 12 43–45 35 10. Bp. Honvéd 29 9 6 14 45–47 33 11. Gyirmót 29 6 9 14 27–42 27 12. MTK Budapest 29 6 8 15 19–48 26

Négy csapat pályázik a negyedik helyre a bajnokságban

Az Európa-konferencialigát érő negyedik hely megszerzésére a Paks mellett a Fehérvárnak, az Újpestnek és a Zetének van reálisan esélye.

A csapatok hátralévő mérkőzései a bajnokságban.

Paksi FC: Ferencváros (otthon), Gyirmót (idegenben), Kisvárda (o.), Fehérvár (i.).

MOL Fehérvár FC: Debrecen (idegenben), Budapest Honvéd (otthon), Újpest (i.), Paks (o.).

Újpest FC: Gyirmót (otthon), Kisvárda (idegenben), Fehérvár (o.), Mezőkövesd (i.).

Zalaegerszegi TE FC: MTK Budapest (otthon), Ferencváros (idegenben), Gyirmót (o.), Kisvárda (i.).