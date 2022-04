A télen kinevezett Szabó Vendellel első pontjait szerezte meg múlt héten a madocsaiak ellen a Kisdorog, amivel máris beállította az ősszel összegyűjtött egységeit. Ezúttal finoman fogalmazva sem a völgységi gárda a találkozó esélyese, a tolnaiak lőtték a legtöbb és kapták a legkevesebb gólt, míg vendégük az ellentétes pólust képviseli (csak a Bonyhád-Börzsöny kapott több gólt náluk).



Hat mérkőzés óta tart a Mórágy veretlenségi szériája (5 győzelem, 1 döntetlen), és október után szerzett ismét öt gólt a bajnokságban. Az akkori Kisdorog elleni 5–0-s siker után hétvégén a dunakömlődieket verték 5–1-re, s ha ekkora különbség nem is lesz a két csapat között, a masszív védelemmel rendelkező ASE Paks ellen is Illés Béla együttese számít esélyesebbnek. Győzelme esetén pedig kihasználná a címvédő Nagymányok pihenőhetét, s feljönne a tabella második helyére.



A Simontornya is négy meccse veretlen, igaz, ebből mindössze egyet tudott megnyerni, ezzel leszakadt a dobogósoktól. Talán az utolsó szalmaszálat a sárga lapok miatt Baranyi Csabát nélkülöző Bonyhád-Börzsöny ellen kaphatja el Ambrus László csapata.

A két leggyengébb formában lévő csapat találkozik szombaton Madocsán: a hazaiak a legutóbbi négy mérkőzésüket elveszítették, míg a Fadd ez idő alatt két pontot tudott szerezni.



Az egyetlen vasárnapi találkozón a tavasszal még veretlen aparhantiak a szezon második felét mórágyi vereséggel kezdő Dunakömlődhöz látogatnak.



Megyei II. osztály, a 14. forduló mérkőzései.

Április 2., szombat: Madocsa SE–Faddi SE 16 óra. Simontornya TC–Bonyhád-Börzsöny SE 16.30, ASE Paks–Mórágyi SE 16.30, Tolna VFC–Kisdorogi FC 16.30. Április 3., vasárnap: Dunakömlődi SE–Aparhanti SE 16.30. Szabadnapos: Nagymányoki SE.



Megyei II. osztály, az állás