A legutóbbi fordulókban nem jött ki a lépés Bognár György együttesének, mely előbb a Puskás Akadémia otthonában (0–2), a legutóbbi fordulóban pedig hazai pályán a Debrecen ellen (0–1) maradt gól és pont nélkül. Legutóbb 2020 októberében fordult elő a paksiakkal, hogy nem találtak be – éppen egy Budapest Honvéd elleni mérkőzésen. A vereség okai lehetnek, hogy a góllövőlistát vezető Ádám Martint a felcsúti és a debreceni védelem is semlegesíteni tudta, a csatár mögött pedig nem voltak olyan kreatív játékosok, akik váratlant tudtak volna húzni.



A válogatott szünet jókor jött az atomvárosi alakulatnak, hogy rendezni tudják soraikat, igaz, ezt nem teljes kerettel tehették meg. A külbokatörést szenvedett Papp Kristóf túl van a műtétjén (a jó formába lendülő középpályásra ebben a szezonban már nem számíthat a szakmai stáb), míg Ádám Martin a felnőtt, Tamás Olivér és Szabó Bálint az U21-es válogatottban bizonyíthatott az elmúlt hetekben.



A Budapest Honvéd kevés csapatok egyike a mezőnyben, mely ellen még nem szerzett pontot a Paks ebben a szezonban (a másik ilyen az újonc Gyirmót együttese). Előbb a Bozsik Arénában szenvedett 3–1-es vereséget, majd otthon Nenad Lukics 95. percben értékesített büntetőjével maradt alul 3–2 arányban.



Azokon a találkozókon még Horváth Ferenc ült a kispadon, a korábbi paksi trénertől január végén örökölte meg a kiesőzóna szélén billegő kispesti csapat irányítását Nebojsa Vignjevics. A szerb szakember mérlege három győzelem, két döntetlen és két vereség és a megszerzett tizenegy ponttal ugyan elléptek felfelé a „vörös vonaltól”, de fel még nem lélegezhetnek.



Ahogy a paksiak sem dőlhetnek még hátra, miután két vereségükkel visszacsúsztak az ötödik helyre a tabellán, egy harmadikkal pedig még lejjebb eshetnek.



„Sajnos a Honvédnál egyelőre nem sok babér termett számunkra, ezt most megtörnénk. Küzdős meccsre készülünk, hiszen fizikálisan erősek, emellett szervezetten is játszanak. Új edzőjük érkezésével gyűjtögetik a pontokat, így önbizalom terén biztosan jól állnak nem úgy, mint mi. Úgy vélem, döntő tényező lesz, hogy ki szerzi majd az első gólt, ugyanakkor egy találattal valószínűleg nem lehet megnyerni a teljes mérkőzést. Az előző összecsapásaink alkalmával volt nyolc-tíz helyzetünk, viszont gólunk egy sem, ezt a gátat kell most átszakítanunk” – fogalmazott ifj. Haraszti Zsolt a klub honlapján.

OTP Bank Liga, a 26. fordulóban.Budapest Honvéd–Paksi FC.

Bozsik Aréna, szombat, 19.30 óra. Tv: M4 Sport.



OTP Bank Liga, az állás

1. Ferencváros 25 16 4 5 42–19 52

2. Puskás 25 13 6 6 33–25 45

3. Kisvárda 25 12 9 4 39–24 45

4. Zalaegerszeg 25 9 8 8 33–39 35

5. Paks 25 10 4 11 60–49 34

6. Fehérvár 25 9 5 11 30–33 32

7. Bp. Honvéd 25 9 4 12 41–40 31

8. Debrecen 25 8 7 10 40–40 31

9. Újpest 25 8 6 11 33–38 30

10. Mezőkövesd 25 7 7 11 26–39 28

11. Gyirmót 25 6 7 12 24–36 25

12. MTK Budapest 25 6 7 12 18–37 25