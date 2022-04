– A klubtörténet legrosszabb idénye ez eddig. Hogyan jutottak idáig?

– Ha azt mondom, hogy több meccset is egy-egy pontokkal veszítettünk el, akkor az mentegetőzésnek tűnik, pedig így van. Sok ilyenünk volt a szezonban, amelyek közül talán egyet nyertünk meg. Zalaegerszegen és Pécsen is egylabdás meccset buktunk el, ha már az alsóházi ellenfeleinknél tartunk. Remélem, hogy megfordul, és végre mellénk áll majd a szerencse.



– Miben reménykedik?

– Abban, hogy elkerüljük a playoutot, vagy ha ez nem is sikerül, akkor majd ezeken a meccseken kivívjuk a bennmaradást. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, hiszen a Zalaegerszegnek és a Nyíregyházának is kilenc győzelme van, s a nyolc sikert számláló Pécs is jobb nálunk eggyel. Nincs más választásunk, minden találkozót meg kell nyernünk, nem elég a hazaiakat behúzni, idegenben is kellenek a sikerek, mert anélkül nem tudunk elmozdulni az utolsó helyről. Azt gondolom, hogy nincsenek nagy különbségek a négy csapat között, bármelyik elkerülheti a playoutot, de ugyanúgy bármelyik zárhat is az utolsó két helyen.



– Nekem úgy tűnik, mintha Jan Pavlik irányításával valami megmozdult volna. A Nyíregyházát legyőzték, s Pécsen is közel voltak a sikerhez.

– Meg is látszik az edzéseinken, amelyek az elmúlt hetekben úgy zajlottak, ahogy kell. Jobb a hangulat a csapat háza táján, s hiszem, hogy ennek meg is lesz az eredménye. Eilingsfeld János és jómagam mellett az öt légiósunk határozza meg a csapatunk játékát, ezekben a napokban velük is többet beszélgetek. Ha nem tetszik valami, ha látom, hogy tanácstalanok, ott maradok az edzések után, s leülök mindegyikükkel. Érzékeltetem velük a helyzet súlyosságát, s nagyon bízom benne, hogy ők is átérzik, hogy ez az öt meccs többről szól, mint alapból szokott. Ez a jövőnket, a klub jövőjét dönti el, márpedig az Atomerőmű SE-nek az első osztályban van a helye. Ezért kell összeszorított fogakkal küzdenünk ezen a hat találkozón.