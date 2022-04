Mindkét egylet 13 pontot szerzett az előző öt fordulóban, négy győzelem mellett csak egy döntetlen csúszott be a mérlegükbe. Kindl István fiatalokkal teletűzdelt gárdája az éremért harcol, s efelé tehetne most egy nagy lépést egy esetleges győzelemmel. A szezonban eddig még senkinek sem sikerült megverni a baranyaiakat, a PFC lehetne az első olyan együttes, amelyiknek összejött. Ősszel 2–0-ra nyertek a mislenyiek, most ezért is vissza lehet vágni a vasárnap 11 órakor kezdődő meccsen.

Az újonc Gerjeni SK az FC Dabast fogadja Pakson, az ASE sporttelepen, mégpedig egy bravúros, 0–0-s dunaújvárosi döntetlen után. A Szekszárdi UFC pedig a szezon legnagyobb győzelmével (5–0-ra verték a Dabas-Gyónt) utazik az Iváncsa KSE-hez. Az utóbbi két mérkőzés 17 órakor kezdődik.

NB III., Középcsoport, az állás