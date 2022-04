Az első negyed hajrájában még négy ponttal vezetett az Atom, a folytatásban viszont 17–1-s sorozatot produkáltak a hazaiak, amivel a félidőre tetemes előnyt harcoltak ki. agyszünet után többször is tíz pont környékére tudtak visszajönni a paksiak, a legközelebb akkor, mikor már idejük és erejük sem volt a fordításra.



„A Zalaegerszeg nem a végén, hanem a nyolcadiktól a huszadik percig harcolta ki magának a tetemes előnyt, s a hátralévő időben próbálta azt tartani. Ha pozitív akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy a problémák ellenére a fiúk többször megmutatták, hogy képesek a jó játékra. Nincs más lehetőségünk, mint továbbmenni és próbálni kiharcolni a bennmaradást. Az utolsó pillanatig küzdeni fogunk. Bízom abban, hogy sikeresek lehetünk a hátralévő mérkőzéseken” – értékelt Jan Pavlík vezetőedző.



Hasonlóan látta a találkozót a paksiak kanadai erőcsatára, Shaquille Keith. „Az első félidőben nagyon elengedtük a hazaiakat, ami után nehéz volt visszajönni. Az előző mérkőzéseken többször is előfordult, hogy az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, ez történt most is. Azon leszünk, hogy kijavítsuk a hibáinkat és negyven percen keresztül koncentrálva olyan játékot tudjunk nyújtani, amit elvárnak tőlünk” – fogalmazott a 30 pontig, 5 lepattanóig és 8 kiharcolt faultig jutó magasember.