Nagyot fordult a világ a két csapat decemberi, 4–3-as újpesti sikert hozó mérkőzése óta. Milos Kruscsiccsal a kispadon a lila-fehérek a legutóbbi hét bajnokin tizenhat pontot gyűjtöttek, míg a paksiak három mérkőzés óta nyeretlenek. A csapat jó formája okán közel nyolcszáz szurkoló érkezett a fővárosból a Fehérvári útra, de nemcsak velük, az első félidőben a szó szerinti komoly ellenszéllel is meg kellett küzdenie Bognár György együttesének.



Jobban is kezdett a fordulót megelőzősen a tabellán két ponttal és két pozícióval hátrébb álló Újpest, a két grúz, Budu Zivzivadze és Giorgi Beridze komoly feladat elé állították a hazai védelmet. Mégis a negyedóra után ébredező atomvárosiak kerültek előnybe, az addig sallangmentesen takarító Abdoulaye Diaby akasztotta Windecker Józsefet a tizenhatoson belül. A büntetőt magabiztosan értékesítette Ádám Martin, aki 28 bajnokin már 25 találatnál jár (négy gólpassz kíséretében). A szél továbbra sem volt a Paks barátja, Nemanja Antonov szögleténél majdnem befújta a labdát a kapuba, de Nagy Gergely résen volt, ahogy Beridze távoli lövésénél is. A grúz páros sokadik összejátékánál azonban már verve volt a hálóőr is.



A szünet után is a vendégek maradtak lendületben, védelmi hibát követően Zivzivadze is feliratkozott a gólszerzők közé (hét újpesti mérkőzésén a hetedik találatát jegyezte), de könnyedén mesterhármasig is juthatott volna. A paksiak még egygólos hátrányban hajtottak az egyenlítésért, lesgólig is eljutottak, de Osváth Attila szerencsétlen öngólja lélekben megtörte őket, amivel lezárult a találkozó lényegi kérdése.