Dugig megtöltötték a szurkolók a szekszárdi sportcsarnokot, repültek a pénztárgépszalagok, hullott a konfettieső – pokoli volt a hangulat az elődöntő harmadik meccsén. Meglepetésre nem a több mint ezer drukker által támogatott hazaiak, hanem a pécsiek kezdtek jobban. Az elején vezettek, a korábban Tolnában játszó Tyaunna Marshall a triplája után nagyot csapott a levegőbe. Az ugyancsak ex-szekszárdi Kiss Virág is ott volt a pályán, pedig a hírek arról szóltak, hogy a center sérült, s nem lesz bevethető.



Krnjics Szárá ellenben a kispadon üldögélt, az ajkát a tenyerén támasztva szomorúan figyelte a társait – keresztszalag-szakadása miatt jó ideig nem számíthat rá a szekszárdi szakmai stáb. A KSC az ötödik percben, Nikolina Milics büntetőjével vezetett először, s a szerb-bosnyák légiós duplájával ért közel a tízhez a negyed végére (18–9). Milics és Goree Cyesha teljesen kizárta a palánkok alatti játékból Kiss Virágot, aki négy mezőnykísérletéből egyetlen pontot sem szerzett az első félidőben. Studer Ágnes közben remekül irányította a hazaiakat, s végül dupla duplával zárt, 11 pontja mellé 10 gólpasszt is kiosztott.



A nagyszünetre tízpontos előnnyel mehettek a szekszárdiak, s bár korainak tűnt ilyet leírni, a PEAC-ban ezúttal nem lehetett érezni azt az erőt, amivel vissza tudott volna kapaszkodni. A harmadik tíz percben pedig minden eldőlt, a pécsiek leragadtak kilenc pontnál, a Szekszárd a záró felvonás előtt egy híján hússzal járt előrébb. Kiss Virág a 37. percben szerezte meg első pontjait, ez mindent elmond a PEAC szombati támadójátékáról.



A pécsiekben a húszas évei elején járó Wentzel Nóra tartotta a reményt, de egyedül nem mehetett semmire. Tyaunna Marshall az utolsó percekben már egy gyúróasztalon pihent, a bokáját jegelte, Csirke Ferenc a vendégek szakvezetője a mérkőzés után reménykedve mondta, hogy nagyon kellene nekik az amerikai hátvéd a DVTK elleni bronzmeccsekre.



Az utolsó húsz másodpercben már nem is indított akciót a Szekszárd, Studer megvárta, míg leperegnek a tizedek a villanytáblán – aztán kezdődhetett az ünneplés. Djokics Zseljko hat éve érkezett Szekszárdra, s negyedszer jutott be a döntőbe. Eddig egy alkalommal, a Magyar Kupában sikerült megtréfálni a Sopront – talán most a bajnokságban is összejön.



ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–NKA UNIVERSITAS PEAC

75–54 (18–12, 22–18, 18–9, 17–15)

Szekszárd, 1100 néző. V: Cziffra, Tóth C., Goda

SZEKSZÁRD: STUDER 11/3, Morgan 4, Mányoky 5/3, GOREE 14, MILICS 24. Csere: Friskovec 6/3, Miklós M. 2, Gereben 7/3, Bálint R. 2. Edző: Djokics Zseljko.

PEAC: Szücs R., WENTZEL 18/3, Marshall 12/3, Nelson 4, Kiss V. 2. Csere: Dudásová 5/3, Sarok 10/6, Simon Zs. 3/3, Brajkovics

Edző: Csirke Ferenc.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–7. 5. p.: 8–7. 8. p.: 15–9. 13. p.: 27–15. 16. p.: 31–23. 18. p.: 38–23. 21. p.: 42–30. 23. p.: 48–32. 27. p.: 53–36. 30. p.: 58–39. 34. p.: 65–43. 38. p.: 68–52.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Szekszárd javára



MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Boldogságot és büszkeséget érzek. Fantasztikus volt a hangulat, nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy hozzásegítettek bennünket a döntőbe jutáshoz. Ilyen közegben nem lehetett rosszul játszani. Hat éve vagyok itt, ez lesz a negyedik döntőm, büszke vagyok a csapatomra.



Csirke Ferenc: – Gratulálok a szekszárdiaknak a döntőbe jutáshoz, ennyi különbség volt most a csapatok között. A harmadik negyedre szétesett a támadójátékunk. Remélem, Marshall sérülése nem súlyos, szeretnénk megszerezni a bronzérmet.