A pontosság kedvéért tegyük hozzá, hogy édesapjától már óvodáskorában megtanulta a szellemi sport alapjait, de komolyabban csak egy éve játszik. Felkészítője Dombi László.

Az első megmérettetésen, amelyen idén februárban elindult – a paksi Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen –, korcsoportjában rögtön nyert. Ezt követte március 5-én a diákolimpia Tamásiban megrendezett megyei fordulója, ahol csapatban – Buri Petrával és Buri Katával – elhozták az első díjat. (Bekerültek az országos döntőbe, ami május közepén lesz Budapesten.)

A diákolimpia egyéni megyei fordulóját március 27-én tartották Iregszemcsén. Tédió Nóra ezt is megnyerte a korcsoportjában, s továbbjutott az országos döntőbe.

Azt mondja: az összpontosító képessége sokat javult a sakknak köszönhetően. Ez az iskolai osztályzatain is meglátszik. Másik kedvelt szabadidős tevékenysége a zenélés. Ahhoz is fontos a koncentráció. Már nyolc éve zongorázik.