Két hét szünet után, két vereséggel a hátuk mögött folytatódott az atomvárosiak számára a bajnoki szezon. Bognár György meghúzva a váratlant az immár kétszeres válogatott Ádám Martint csak a kispadra ültette a Budapest Honvéd ellen, ám a helyére nevezett Pethő Bence térdsérülése miatt már az első félidőben szóhoz jutott a góllövőlistát vezető paksi csatár. Addig sem a támadófociról szólt a mérkőzés, mert bár Ádám Martin pályára lépése után nem sokkal helyzetbe került, az első fél­időben kevés gólszerzési lehetőséget jegyezhettünk le.



A második játékrész már mozgalmasabbra sikerült, a paksiak voltak a kezdeményezőbbek, de a vezetést mégis a kispestiek szerezték egy beadás utáni fejesből. Válaszul Bognár György csatasorba állította „csodafegyverét”, Böde Dánielt, akivel ismét leegyszerűsítette csapata támadójátékát. Éppen a klubikon harcolt ki büntetőt, amit Ádám értékesített – 24. találatát jegyezve a szezonban. A hosszabbításban mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de Böde Dániel a kapufára fejelte a labdát, míg Nenad Lukics gólját a videobíró anulálta.



„Játékunk minősége a középpályán nem volt kreatív, ismét elmaradtak a helyzetek, újfent csak gyűrtük a focit, most azonban egyik oldalon sem volt minőségi játék, csak a bruszt. Nem elég innovatív a középső sorunk, amit a Honvéd ezúttal szét is rombolt, nem tudtunk onnan ellentámadásokat indítani. Ebben most már pár mérkőzés óta hiányérzetem van. A keretünkben, mint már sokszor láthattuk is, benne van a kreativitás, csak játékosainknak újra formába kell lendülniük. Visszatérve a találkozónkra, nagyon nem szeretem a döntetlent, most viszont örülök neki. Szerencsénkre döntetlenre tudtuk hozni ezt a találkozót, amiben nagy szerepe volt a VAR-nak” – értékelte a mérkőzést Bognár György vezetőedző.



Hasonlóan vélekedik Osváth Attila is, aki szerint igazságos eredmény született. „Meddő mezőnyjáték volt, sajnos igazságos döntetlennel a végén. Úgy vélem, a Honvéd otthonában nem rossz ez az iksz. A helyzetek még hiányoznak, viszont hiszek benne, hogy azok is jönni fognak. Akár már a következő két hazai találkozón” – nyilatkozta a jobbszélső.



A paksiak vasárnap az Újpestet (14.30), majd április 16-án, szombaton az MTK Budapestet fogadják a Fehérvári úton (17 óra).



Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd

Budapest, Bozsik Aréna, 2779 néző. Vezette: Bognár T. (Georgiou, Márkus T.)

Bp. Honvéd: Szappanos – Petrovics, Batik, Lovric, Doka (Tamás K., 83.) – Petrusenko, Hidi – Nagy Dominik (Gale, 83.), Bőle (Májer, 63.), Machach (Drazsics, 63.) – Traoré (Lukics, 63.)

Paks Nagy G. – Lenzsér (Tamás O., 76.), Szélpál, Szabó J. – Osváth, Vas G. (Szabó B., 66.), Balogh B. (Windecker, a szünetben) – Sajbán Máté, Pethő (Ádám M., 39.), Haraszti (Böde, 66.)

Gól Machach (61.), illetve Ádám M. (71., 11-esből)

Sárga lap Lovric (34.), illetve Lenzsér (28.), Medgyes (48.), Windecker (82.)