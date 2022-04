A Majos a visszavágón revansot vett egy 6–3-as sikerrel, de most ismét a földváriak lesznek a pályaválasztók. Márpedig itt nem igazán mehetnek biztosra az ellenfelek, Jákli Kristófék a majosiak mellett legyőzték a Bölcskét (3–1) és a Tamásit (2–1) is, s legutóbb úgy végeztek 2–2-re a Dombóvárral, hogy a vendégek a 93. percben egy 11-esből szerzett góllal egyenlítettek.

Az előző körben Bátaszéken tudtak nyerni a földváriak, akik már most 21 ponttal többet gyűjtöttek, mint az előző szezonban. „Jó formában vagyunk, jó edzéseket csinálunk, de tisztában vagyunk a realitásokkal és az erőviszonyokkal – mondta Váradi Tamás, a földváriak edzője. – Arra számítok, hogy a bajnoki aranyra hajtó majosiak fogják irányítani a játékot, mi stabil védekezéssel készülünk, és ha lehetőséghez jutunk, akkor azzal igyekszünk élni. Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, nem feltett kezekkel fogunk felmenni a pályára” – mondta a szakember.

A majosiak szenzációs formában vannak, kilenc meccset nyertek zsinórban – legutóbb tavaly november 20-án a Bölcske otthonában szenvedtek vereséget. Nagy derbinek ígérkezik hétvégén a Bölcskei SE és a Bátaszék SE összecsapása is. Miskovicz Bálint csapata a Majos után a mezőny második legjobb formában lévő gárdája, öt meccse nem kapott ki, ellenben Kalmár Ferenc alakulata öt bajnokijából négyet is pont nélkül fejezett be.

Megyei I. osztály, a 22. fordulóban

Április 23., szombat: Szekszárdi UFC II–Bonyhád VLC 17, Dombóvár FC–Tamási 2009 FC 17, Bölcskei SE–Bátaszék SE 17, Dunaföldvár FC–Majosi SE 17.

Április 24., vasárnap: Kakasd SE–Tevel Medosz SE 17. R. G.

Megyei I. osztály, az állás