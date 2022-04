A friss Euroliga-győztes kerete azonban a válogatott center nélkül is nagyon erős, s a társak minden bizonnyal helyette is kettőzött erővel küzdenek majd.

A KSC-től továbbra is az a szigorú és fegyelmezett védekezés kell majd, amit az első két találkozón mutattak Mányoky Rékáék, s ha egy kicsivel jobb százalékban dobnak, benne lehet a pakliban a vendégsiker.



Tippmix Női NB I, döntő, 3. mérkőzés. Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd. Sopron, Novomatic Aréna, szombat, 14.30 óra (tv: M4 Sport, élő). Vezeti: Földházi Tamás Péter, Tóth Cecília, dr. Mészáros Balázs.