„Mind a hat meccsünket meg kell nyernünk – mondta Eilingsfeld János, a paksiak erőcsatára, aki immáron teljesen felgyógyult achilles-sérüléséből, és már az edzéseken is teljes értékű munkát végez. – Nagyot kell küzdenünk, és negyven percen át koncentrálnunk kell! Extra teljesítményekre lesz szükségünk, hogy el tudjuk kerülni a playoutot (az utolsó két helyezett játszik ki-ki meccseket a bennmaradásért – A szerk.), de képesek vagyunk rá, hogy megcsináljuk” – tette hozzá.



Eilinsgfeld elmondta azt is, hogy az alapszakaszban rendkívül balszerencsések voltak, hiszen féltucatnyi olyan meccset veszítettek el egy ponttal, amiket ha megnyernek, most másról lehetne beszélni.



„Nagyon bízom benne, hogy ezeket a meccseket most be tudjuk húzni – folytatta. – Nagy a kontraszt a teljesítményünkben, hiszen nyerni tudtunk például a felsőházban szereplő Körmend és Fehérvár otthonában is, s hazai pályán legyőztük például a DEAC-ot, amelyik épphogy kicsúszott onnan. Ezért is érthetetlen számomra, hogy a könnyebbnek tűnő meccseket a hozzánk hasonló képességű csapatokkal szemben miért nem tudtuk behúzni. Jónak tűnik a sorsolásunk (részletek alább), hiszen két idegenbeli meccsel kezdünk, aztán jön három hazai összecsapás. A két idegenbeliből jó lenne megcsípni legalább egyet, mert akkor idehaza behúzhatjuk azokat a győzelmeket, amelyekkel elkerülhetjük a playoutot” – fogalmazott.



Az alsóházi rájátszás innen folytatódik: ... 9. Zalaegerszeg 9 győzelem/17 vereség, 10. Nyíregyháza 9/17, 11. PVSK 8/18, 12. Atomerőmű SE 7/19. R. G.



Az Atomerőmű SE menetrendje

Április 9., szombat: Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE 18. Április 13., szerda: Hübner Nyíregyháza–Atomerőmű SE 18. Április 16., szombat: Atomerőmű SE–Pécsi VSK Veolia 19. Április 23., szombat: Atomerőmű SE–Zalaegerszeg 18. Április 27., szerda: Atomerőmű SE–Nyíregyháza 18. Április 30., szombat: Pécsi VSK–Atomerőmű SE 18.