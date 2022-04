Erre régen volt utoljára példa, szinte napra pontosan három éve, 2019. április 14-én győztek a mórágyiak, akkor hazai pályán 5–4-re. Azóta bárhol játszottak, a Nagymányok győzött (5–1, 3–2, 7–1, 4–2, 3–2). Ha ez az ötmeccses sorozat nem szakad meg, Hegedűs Péterék akár még utol is érhetik a listavezető tolnaiakat, bármi más esetben az ezüstérem megszerzése lehet a reális célkitűzés nekik is.



Mindkét fél jó formában van, a Mórágy a legutóbbi hét mérkőzésen tizenkilenc pontot szerzett, s 21–8-as gól­arányt produkált, míg a vendégek az utolsó hat meccsüket kivétel nélkül megnyerték, mindezt 22–2-re.



Az mindig döntő befolyással bír, hogy melyik edző kikre számíthat és kiket kell nélkülöznie, az biztos, hogy mindkét oldalon lesz egy-egy komoly hiányzó. A hazaiak Pozsár Dominikra nem számíthatnak eltiltás miatt, míg a vendégeknél a tizenkét mérkőzésen 12 gólt jegyző Lajos Dávid nem léphet pályára ugyanilyen oknál fogva.



Mondani sem kell, egy döntetlennek a listavezető Tolna örülne a legjobbnak, akik Faddon is esélyesként lépnek pályára – már csak az őszi hazai 8–0-s sikerből kiindulva.



Megyei II. osztály, a 15. forduló programja. Április 9., szombat: Faddi SE–Tolna VFC 16.30, Simontornya TC–Dunakömlődi SE 16.30 óra. Április 10., vasárnap: Aparhanti SE–ASE Paks 16.30, Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 16.30, Mórágyi SE–Nagymányoki SE 16.30 óra. Szabadnapos: Madocsa SE.



Megyei II. osztály, az állás



1. Tolna 13 12 0 1 66–12 36 2. Mórágy 13 10 1 2 35–27 31 3. Nagymányok 12 10 0 2 41–16 30 4. Simontornya 13 7 3 3 41–25 24 5. Fadd 13 5 3 5 23–30 18 6. Dunakömlőd 12 5 1 6 36–45 16 7. Aparhant 13 3 3 7 25–32 12 8. Madocsa 13 3 1 9 18–29 10 9. ASE Paks 12 3 1 8 17–30 10 10. B.-Börzsöny 13 3 1 9 27–52 10 11. Kisdorog 13 2 0 11 15–46 6