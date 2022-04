Oda-vissza megverte a bölcskeieket a Dombóvár a mostani szezonban. Szeptemberben hazai pályán 1–0-ra, novemberben vendégségben 3–1-re győztek Tieger Endréék.

Van tehát miért törlesztenie a vendégcsapatnak a szombati rangadón, amelynek nem más a tétje, mint az ötödik hely, illetve annak az esélye, hogy a győztes feljebb is tekintgethessen a tabellán.

Mindkét csapat jó formában van, a dombóváriak hét pontot szereztek az előző három fordulóban, a bölcskeiek pedig tizet az előző négyben.

A DFC legutóbb a 93. percben egyenlített 2–2-re Dunaföldváron, a Bölcske ugyanakkor egy tükörsima, 4–0-s győzelemmel a tarsolyában utazhatott haza Tamásiból.

A múltban nem sok babér termett a Bölcskének, győznie legutóbb 2012 szeptemberében sikerült: akkor még mindkét csapat az NB III.-ban szerepelt (még a Dráva-csoportban), s Tóth János találatával győzött a vendéggárda.

Rompos József, Szili István és ifjabb Süvöltős József már akkor is ott volt a pályán a bölcskei gárdában, s az előzetes felállás szerint Rompos és Szili szombaton is kezdő lesz.

A hazaiaktól Bán Csaba és a már klubvezetőként dolgozó kapus, Szabados Zsolt maradt hírmondónak – előbbi most is lehetőséget kaphat.

„Két meccsünk volt tavasszal, amelyik nem úgy alakult, ahogy azt terveztem. Bár egyiken sem kaptunk ki, a Tevel elleni hazai és a Dunaföldvár elleni idegenbeli összecsapást is meg kellett volna nyernünk – mondta Horváth Zoltán, a dombóváriak edzője.

– Ezek a pontok hiányoznak most a nevünk mögül a tabellán. A többi eredmény kalkulálható volt, s be is jött a papírforma. A Bölcske csapata nagyon jól szerepel tavasszal, de ahhoz, hogy feljöjjünk az ötödik helyre, és még feljebb is léphessünk, szeretnénk megszerezni a három pontot. A sorsolásunk adott ahhoz, hogy akár a negyedik helyig is felkúszhassunk a tabellán. Dominálni szeretnénk, stabil védekezésből épített támadásokra készülünk. Bízom benne, hogy a támadóharmadban lesznek jó döntéseink, amivel meg tudjuk nyerni a mérkőzést” – tette hozzá.

„Igazából most ismerkedem a tolnai futballal – mondta érdeklődésünkre Miskovicz Bálint, a bölcskeiek edzője. – A Dombóvár csapatát sötét lónak tartom. Láttam őket, fiatal, lendületes csapatuk van. Nagyon nehéz meccsre számítok, amolyan hatpontos rangadó lesz ez. Az idegenbeli mérlegünk nagyon jó, három meccset játszottunk vendégként tavasszal, és mindegyiket meg tudtuk nyerni. Bízom a csapatomban, és hiszem, hogy nem szakad meg ez a sorozatunk. A nagy pálya fekszik nekünk, a koncentráción fog múlni, hogy milyen eredményt tudunk elérni. Nagyon sok helyzetet dolgozunk ki, de rengeteget ki is hagyunk. Ha úgy játszunk, ahogy az előző hétvégén Tamásiban, azzal a hozzáállással és felfogással, akkor a miénk lesz a három bajnoki pont” – fogalmazott.



Majosra utazik a kakasdi egylet

Parádés formában van, zsinórban nyolc győzelemnél jár a listavezető Majosi SE, amely az éremért harcoló Kakasd SE-t fogadja. Takács Norbert gárdája egy hete megnyerte a bronzrangadót a Bátaszék SE ellen (2–1), így most tovább üldözheti a Bonyhád VLC-t. Kardos Ernő alakulata ezzel szemben hazai pályán a mezőnyben egyedüliként még nem kapott ki (8 győzelem és 2 döntetlen), s most is ők az esélyesek. Ugyanakkor nagyon oda kell figyelniük a Márk testvérekre, Attilára és Krisztiánra, akik 13 találatukkal, fej fej mellett vezetik az osztály góllövőlistáját.



A 21. forduló további programja, április 16., szombat: Bátaszék SE–Dunaföldvár FC 14 óra (korábban kezdődik!), Tamási 2009 FC–Bonyhád Völgység LC 17 óra. Április 17., vasárnap: Tevel Medosz SE–Szekszárdi UFC II 17 óra, Majosi SE–Kakasd SE 17 óra.



Megyei I. osztály, az állás