A két gárda pécsi mérkőzésén is fináléhangulat uralkodott a lelátókon és a parkettán egyaránt, s bár a Szekszárd kezdett jobban, a hazaiak nem estek még egyszer abba a hibába, mint múlt szombaton (akkor a félidőben már 50–23-ra vezetett a KSC).



Ha nem lett volna elég, hogy „vért ivott” a PEAC, az első félidő hajrájában ötpontos előnynél súlyos sérülés miatt nemcsak erre a meccsre, de a szezon hátralévő részére is elveszítették a vendégek Krnjics Szárát. A nagyszünet után sokáig felváltva vezettek a csapatok, majd a harmadik negyed végén az ex-szekszárdi Tyaunna Marshall triplájával magához vette az irányítást a Pécs, amit már nem engedett ki a kezéből (76–65).



– Nem érdekel, ki áll a mögött, ami itt történt. Nagyon szívesen gratulálok a PEAC-nak a játékukhoz, de a győzelmükhöz nem tudok, mert az, ami itt történt, számomra nem sport. Az utolsó öt-hat akciónk során vagy támadó­faultot kaptunk, vagy technikait. Nem jó ez így, mert nagyszerű hangulat volt, a régi időket idézte, én is élveztem, de nem szabad, hogy ilyesmi megtörténjen a rájátszásban. Kívánom, hogy ugyanez a három játékvezető jöjjön fújni a harmadik meccset Szekszárdra, érdekes élmény lenne – fakadt ki a mérkőzést követően Djokics Zseljko.



Visszafogottabban nyilatkozott a lefújás után a szekszárdiak amerikai-magyar erőcsatára, Goree Cyesha. – Mindenki, aki kijött a mérkőzésre, láthatta, mi történt. Személy szerint azt gondolom, hogy ennél jobban is tudunk játszani. Nem fogok senki mást hibáztatni, csak saját magunkat. Remélem, a PEAC készen áll a harmadik meccsre, mert még nincs vége a dalnak. Úgy ünnepelték a győzelmüket, mintha megnyerték volna a párharcot, pedig nem. Nagyon nem – fogalmazott.



A mindent eldöntő harmadik mérkőzést szombaton 18 órakor játsszák Szekszárdon. A győztes a döntőben a Sopronnal, a vesztes a bronzmeccsen a DVTK-val találkozik.

Keresztszalag szakadás a diagnózis

A szerda esti mérkőzés második negyedében este súlyos sérülést szenvedett Krnjics Szárá. A center állapotáról rossz hírekkel szolgált csütörtök délután Szabó Gergő ügyvezető elnök.



„Félelmeink sajnos beigazolódtak: Krnjics Szárá jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen egyik alapemberünket vesztettük el a magasposzton. A diagnózist követően orvosainkkal egyeztetve Szarára most egy hónapos pihenés vár, utána jöhet majd a műtét. Bízunk benne, hogy az operáció jól sikerül és mielőbb újra a pályán láthatjuk játékosunkat” – nyilatkozta az ügyvezető elnök a klub honlapján.