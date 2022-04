Nagy klubzászlóval és hatalmas ovációval fogadták a nézők a két csapatot, a nagyobb hangorkán nyilván a friss Euroliga-győztes Sopronnak szólt. A kék mezes vendégek nem a megszokott összeállításban kezdtek, hiszen Studer Ágnes a héten betegséggel bajlódott, így a fiatal Miklós Melinda irányított, s hiányzott a kispadról PEAC elleni elődöntőben térdsérülést szenvedett Krnjics mellett Gereben Lívia is, aki lázas volt, nem utazott el a hűség városába.

Milics helyzeteivel rajtolt a meccs, de két kísérlete is kimaradt, így Határé lett az első kosár, aztán a következő akcióban Milics egyenlített. Az 5. perc elején, 9–4-s állásnál, amikor a Sopron válogatott centere már hetedik pontját szerezte, kikérte első idejét Djokics Zseljko, s pályára küldte a két faultnál járó Friskovec helyett Studert, aki szinte azonnal kosárral köszönt be, majd a karmesteri pálcát is magához vette. Fegyverneky és Jovanovics tripláival hízlalta fórját a címvédő, jókor jött a KSC-nek Studer szintén távoli válasza, de öttel ment az első periódus végén a Sopron (18–13).

Remek védekezéssel rukkoltak elő a folytatásban a vendégek, kár, hogy támadásban kimaradt több büntető (Goree kettőt, Mányoky és Milics egyet-egyet hibázott), mert így nem sikerült egyenlíteni, sőt, fordítani – mert még ennek sansza is fennállt. Sokáig állandósult a 4-5 pontos hazai előny, s a mintegy negyven szekszárdi drukker rendületlenül regélte a rigmusokat, sokszor túlharsogva a soproni közönséget. A nagyszünet előtt aztán Határ vezetésével megrázták magukat a hazaiak, s egy 9–0-s sorozattal elléptek 41–28-ra.

A fordulást követően Miklós köszönt be egy triplával, majd gólpasszt adott Studernek, visszajött tízen belülre a KSC (41–33). Sőt, Milics eredményes palánk alatti játékával és Miklós újabb triplájával még közelebb lopóztak a szekszárdiak, a 24. perc végén 47–44-s állásnál Gáspár Dávid időt is kért. Ez sem hozott jelentős áttörést Fegyvernekyék számára, mert Djokics Zseljko csapata nagy elánnal védekezett és támadott, szorosan tapadt ellenfelére. A hajrában Williams és January küzdött oroszlánként, bizonyítva klasszisát, de Milics és Bálint is odatette magát, így 28–20-ra a kékeké lett a negyed, ötre csökkent a szekszárdi hátrány.

Minden nyílt volt a záróperiódus kezdetekor, amit ráadásul extra játékkal, 7–0-val nyitottak Miklósék, a KSC fiatal bedobója a 32. perc végén triplát szórt a sarokból, s átvette csapata a vezetést. A hazaiak vezetőedzője kénytelen volt újfent magához rendelni együttesét. A folytatásban újabb veszteséget volt kénytelen elkönyvelni Djokics Zseljko, a 17/15 pontot szóró Miklós Melindának befújták az ötödik hibáját, ki kellett szállnia a játékból.

Fantasztikus hangulatban fantasztikus játékot hozott a mérkőzés fináléja, amit csak fokozott, hogy 1:33-mal a vége előtt Studer Ági dudaszós triplát szórt, amivel ismét átvette a vezetést a KSC (70–71). Már csak 35 másodperc volt hátra, amikor Határ kapott jó labdát Fegyvernekytől, s ziccerével ismét a címvédő állt nyerésre. Vendég időkérést követően Milics harcolt ki helyzetet, ami azonban kimaradt, majd Goree faultolt, s Fegyverneky egy büntetőt értékesített. A maradék 12 másodpercben még Studer egyenlíthetett volna, de közeli dobása kipördült a gyűrűből, így 73–71-re begyötörte az első meccset hazai pályáján a Sopron Basket, de a vendégdrukkerek is joggal skandálták: „Büszkék vagyunk rátok!”

NŐI KOSÁRLABDA NB I. DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

SOPRON BASKET– ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 73–71 (18–13, 23–15, 20–28, 12–15)

Sopron, 1200 néző. V: Kapitány, Tőzsér, Varga-Záray.

SOPRON: FEGYVERNEKY 12/6, JANUARY 13/6, WILLIAMS 9, BROOKS 6, HATÁR 17. Csere: N. Jovanovics 5/3, Dolson 8, Czukor, Varga A. 3/3. Edző: Gáspár Dávid

SZEKSZÁRD: MIKLÓS 17/15, Friskovec, Mányoky 4, GOREE 12, MILICS 22/3. Csere: STUDER 14/6, Morgan, Bálint 2, Horváth, Holcz. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 5. perc: 9–4. 8. p.: 13–8. 12. p.: 20–15. 16. p.: 26–24. 22. p.: 43–37. 24. p.: 47–44. 30. p.: 59–54. 32. p.: 61–63. 36. p.: 68–66. 39. p.: 70–71.

Kipontozódott: Miklós (35. perc), Czukor (36.).

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Sopron javára.

A DÖNTŐ TOVÁBBI MENETRENDJE

Április 20., szerda: 18.00: Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket

Április 23., szombat: 14.30: Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd (Tv: M4 Sport+)

Április 27., szerda (ha szükséges): 17.45: Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket

Április 30., szombat (ha szükséges): 19.15: Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd