Az Atomerőmű SE hatszoros világbajnoka a szentesi Csikós Zsókával és a győri Czéllai-Vörös Zsófiával haladt egy bolyban az élen, de utóbbi meglepetésre az utolsó körre leszakadt két ellenfeléről. A véghajrára a paksiban maradt a legtöbb tartalék, így nemcsak, hogy megnyerte a 26 kilométeres versenyt, de biztossá tette részvételét a Világjátékokon, számolt be róla a honi szövetség honlapja.

„Nagyon boldog vagyok, igazából nem is mertem beleélni magam ebbe az érzésbe, úgyhogy még egy kicsit ülepednie kell – mondta a futam után a sportág örökös bajnoka. – Kemény csata volt, már a héten is próbáltam nyugtatni magam, hogy csak a verseny járjon a fejemben. Meglepődtem, hogy Zsófi nem jött a végén, volt egy kis csetepaté az ötödik beszállásnál. Kicsit meg is ijedtem, hogy egy síkvizest kell lefiniselnem az utolsó kis körben, de csak a dolgomra koncentráltam. Remélem, a Világjátékokon is a maximumot tudom majd hozni" – fogalmazott a kajakkenusport.hu oldalon Kiszli Vanda.

A férfiak versenyét végletekig szoros csatában Noé Bálint nyerte, így a kispesti kajakos és a tavalyi világbajnokságon előnyt szerző Boros Adrián között szétlövés dönt majd az indulási jogról a május végi országos bajnokságon.

A Világjátékokat, amit a maratoni szakág olimpiájának is hívnak, július 11-én és 12-én rendezik az Egyesült Államokbeli Birmingham városában.