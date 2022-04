Mint arról hírportálunkon már tegnap beszámoltunk, rossz hírt kellett közölnie Szabó Gergőnek csütörtök este. A szekszárdiak ügyvezető-elnöke a klub honlapján jelentette be, hogy a szerdai pécsi meccsen megsérülő Krnjics Szárá keresztszalag-szakadást szenvedett.



„Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen egyik alapemberünket vesztettük el a magasposzton. A diagnózist követően orvosainkkal egyeztetve most Szárának jön egy egy hónapos pihenés, utána következhet majd a műtét. Bízunk benne, hogy az operáció jól sikerül, és mielőbb a pályán láthatjuk újra játékosunkat!” – idézte a honlap a klubvezetőt.



Nagyon rossz hír ez, mert Krnjics az utóbbi meccseken a KSC egyik húzóembere volt, nem lesz könnyű pótolni őt. Valahogy azonban meg kell oldani, mert ez az a meccs, amelyet ha törik, ha szakad, meg kell nyerni. És nemcsak azért, hogy meglegyen a bajnoki döntő, hanem azért is, mert az Euroligában a négyes döntőt játszó soproniak mellett csak a második helyezett indulhat, a harmadiknak marad az Európa-kupa...



Djokics Zseljko roppant bosszús volt a szerdai meccs után. A szakember a játékvezető ténykedését kritizálta, s akiket megkérdeztünk, azok is úgy fogalmaztak, hogy nem álltak a helyzet magaslatán. Reméljük, hogy szombaton nem rajtuk múlik majd! A KSC Szekszárd jobb csapat, mint a PEAC, még Krnjics Szárá nélkül is, s biztosak lehetünk benne, hogy szombaton ezt be is bizonyítják majd a lányok. Kell ehhez ugyanakkor a fantasztikus szurkolótábor buzdítása, amely az elődöntő első meccsén is pokoli hangulatot teremtett a szekszárdi városi csarnokban.



Tippmix Női NB I, elődöntő, 3. mérkőzés.

Atomerőmű KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC, Szekszárd, szombat, 18 óra. Az állás: 1–1.

Ez történt eddigElődöntő, 1. mérkőzés. Atomerőmű KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC 81–67 (33–13, 17–10, 23–17, 8–27). Legjobb dobók: Milics 28/3, Studer Á. 20/12, illetve Marshall 21/9, Kiss V. 11/3.



Elődöntő, 2. mérkőzés. NKA Universitas PEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd 76–65 (17–18, 17–19, 21–15, 21–13). Legjobb dobók: Nelson 17, Kiss V. 16/6, illetve Milics 20, Gereben 13/6.