Régen volt ilyen jó a hangulat a szekszárdi sportcsarnokban, mint szombaton este. Dugig megtelt az aréna a szezon legfontosabb meccsére, repültek a pénztárgépszalagok, hullott a konfettieső – a drukkerek ezúttal is kitettek magukért.



A szekszárdi lányok pedig remek játékkal hálálták meg a buzdítást, s a vártnál talán simábban győzték le a szomszédvári riválist. A pécsiek ezen az estén csak ideig-óráig tudták tartani a lépést, a KSC minden tekintetben felülmúlta riválisát, s a párharc három meccse alatt bizonyította, hogy az övék a jobbik csapat. De dicséret illeti a pécsieket is, mert nagy szezont futottak (amit akár még bronzzal is megkoronázhatnak), jó érzés látni, hogy Tolnában és Baranyában is nagyszerű munka folyik – kellenek ezek a rangadók a női kosárlabdának.



A pokoli hangulatban a pécsiek kezdtek jobban, eleinte vezettek is, de ahogy telt az idő, úgy került egyre inkább fölénybe a KSC, s őrölte fel a láthatóan a küzdelembe belefáradt vendégeket. Ezúttal nem tudott vezér lenni az ex-szekszárdi, Kiss Virág, akit kiválóan kikapcsolt a Nikolina Milics–Goree Cyesha duó: a pécsi center csak a 37. percben tudta bedobni első (és egyben utolsó) pontjait. Nélküle pedig – bár Wentzel Nóra igyekezett – félkarú óriás volt a PEAC. A KSC magabiztosan nyert, s negyedszer vívhat döntőt az NB I-ben.



„Boldogságot és büszkeséget érzek. Fantasztikus volt a hangulat, nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy hozzásegítettek bennünket a döntőbe jutáshoz. Ilyen közegben nem lehetett rosszul játszani. Hat éve vagyok itt, ez lesz a negyedik döntőm, büszke vagyok a csapatomra” – mondta Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.



„A szerdai meccs után kicsit túlfűtött érzelmek dolgoztak bennünk, de most tiszta fejjel tudtunk felmenni a pályára. Ilyen fantasztikus közönség előtt csak nyerni lehetett. Nagyon boldogok vagyunk!” – értékel a 11 pontja mellett 10 gólpasszt is kiosztó, dupla duplával záró Studer Ágnes.