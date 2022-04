Kovács Ákos a 400. mérkőzését játszotta paksi színekben a Hübner Nyíregyháza ellen, Gulyás Róbert, az Atomerőmű SE szakosztályelnöke egy külön erre az alkalomra készített mezzel köszöntötte a kapitányt a Pécsi VSK Veolia elleni szombati alsóházi rangadó előtt. Rendkívül fontos győzelmet aratott a Nyírségben az Atom, amely lélektanilag a legjobbkor jött, éppen a pécsiekkel szembeni hazai találkozó előtt került riválisa elé a tabellán. Pakson nagyon elverte a Pécset az ASE (89–66-ra nyertek a piros-kékek), s ha hasonlóan nagyarányú sikerben nem is, az újabb győzelemben azért bíztak a drukkerek.

Be is kezdtek a kedvencek, akik 5–0-val nyitottak, s bár a PVSK innen még felállt (9–10), a negyedet ötpontos előnnyel zárták Eilingsfeld Jánosék. A válogatott erőcsatár szerencsére átmentette a nyíregyházi formáját – nagy kár, hogy sokat kellett kihagynia, vele talán nem került volna ilyen nehéz helyzetbe az Atom. De jól nyitott a kanadai Shaquille Keith is, aki elég jól beépült az ASE-ba, ki tudja mi lett volna, ha ő is előbb érkezik. Az első felvonásban megszerzett ötpontos előny a másodikban nyolcra is nőtt (34–26), látszott, hogy ha az ASE csinálja, amit tud, akkor nagy baj nem érheti Jan Pavlik együttesét.

Nem is érte, a harmadik tíz percben tizenöttel (59–44), a negyedikben huszoneggyel (75–54) is vezettek már, végül tizenhat lett közte. Egymás után két győzelem jött, ami talán visszahozza végérvényesen a paksi játékosok önbizalmát, s jövő szombaton a Zalaegerszeg ellen újabb lépést lehet tenni a bennmaradás felé. A meccs legjobbjai az első félidőben remeklő Eilingsfeld János és Shaquille Keith voltak, előbbi 27 ponttal, 9 lepattanóval és 2 gólpasszal, utóbbi 15 ponttal és 3 lapattanóval zárt. A paksiak minden mutatóban a pécsiek fölé nőttek, 44 lepattanójukkal szemben a baranyaiaknak 30 jutott, s 21 asszisztjuknak csak a felét (11) tudták kiosztani egymásnak a pécsiek.

Atomerőmű SE–Pécsi VSK-Veolia 82–66

(19–14, 19–19, 24–17, 20–16)

Paks, 700 néző. V: Győrffy P., Fodor A., Györfy R.

ASE: Brown 5/3, Frank 3, Taylor 8, EILINGSFELD 27, GOINS 10. Csere: Kovács Á. 4/3, Pajor 3/3, Kis R., Brzoja, KEITH 15/3, Szalai, Orgona. Edző: Jan Pavlik.

PVSK: HAYNES-JONES 18/9, Popadics, Carpenter8, Ivosev 9, Brkics 10. Csere: Donaldson, Goldring, BÍRÓ O. 10/6, MELEG 11. Edző: Andrija Csirics.