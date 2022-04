A klubtörténet sokadik bajnoki címe ez, viszont ami még nagyobb bizakodásra ad okot, hogy újra egy igazán lelkes, sakkozni és küzdeni akaró csapat jött össze a Sárközben. A híres ifjúsági nevelés és a csapatösszetartás is új erőre kapott, úgyhogy a következő években is csillogós érmek és szép mattok várhatóak az ország egyik legszebb sakk-klubjában, a decsi Fekete Ló Sakk Klubban.



Az utolsó forduló előtt a decsiek mellett matematikailag még a Nagyatád, a Baja és a Szentlőrinc is esélyes volt az aranyra. A sárköziek helyzetét könnyítette, hogy a Baja a Szentlőrinccel ki-ki meccset játszott, így lényegében csak a Nagyatáddal szemben kellett „számolgatni”.



Az előny a Komló elleni meccs kezdetén 2,5 pont volt (és az egál is a sárközieknek kedvezett volna, mert nyertek Nagyatádon), így dr. Papp Csaba csapatvezető azt mondhatta: „Nyolc-négy esetén már bajnokok lehetünk, de jobb a több!” A csapat tagjai pedig megfogadták a „többet”, ugyanis sorra jöttek a pontok. Szuhai Balázs állt fel először győzelemmel, majd Balázs Imre, B. Garai Lehel, B. Garai Etelka és Hölczl Attila neve mellé is teljes pont került.



Sajnos Gál Péter nem jött ki az utolsó fordulók vereségeinek hullámvölgyéből, ezúttal is kapitulált. A csapatot ez azonban nem állította meg: Horváth Balázs, Taskovits István, Paszler József, dr. Papp Csaba és Nagybiró László is győzött, míg dr. Papp Tamás az éltáblán döntetlennel járult hozzá a kiütéses győzelemhez (10,5:1,5). Így már számolgatni se kellett, az üldözők eredményeitől függetlenül ismét bajnok lett a sárközi gárda!



NB II, Asztalos-csoport, az élcsoport: 1. Decs 1990 72 pont, 2. Sakk Egylet Nagyatád 69 pont, 3. Szentlőrinc 65,5 pont, 4. Bajai SSC 65, 5. Marcali VSZSE 49,5, 6. Gárdony VSE 48,5 ponttal.