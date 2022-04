A Gemenc Nagydíj hivatalos oldalán a szervezők beszámolója szerint az első szakasz egy részhajrá erejéig érinteni fogja Paksot, sőt bekanyarodik a mezőny az Atomerőműhöz is, de a szakaszt úgy tervezték meg, hogy az útvonal a bringásokat Kölesd, Szedres és Tengelic környékére is elvezeti majd.

Második napon a híres sárközi kör következik megspékelve a szálkai emelkedővel, melyet háromszor (!) fognak megmászni a versenyzők. Ez különlegesség lesz idén, hiszen a két kilométer hosszú, 117 méter szintkülönbségű szerpentint ezúttal felfelé kell megtennie a mezőnynek.

Ezen a távon az eddigi a legjobb időt Istlstekker Zsolt futotta, a szekszárdi kerekes két évvel ezelőtt 4 perc 9 másodperc alatt ért fel a Mausz-kápolnához. Ezúttal három hegyi hajrá helyszíne lesz az épület, ahova szurkolói zónát is terveznek a szervezők, még közelebb hozva a nézőket a versenyhez. Istlstekker Zsolt idén is indul, így helyi bringásért is szoríthatunk majd a július közepi viadalon.

A verseny nívóját mutatja, hogy Szekszárdra érkezik a HRE Mazowsze Polci csapatával a lengyel Alan Banaszek. A legtehetségesebb sprinterek között számon tartott 24 éves kerekes nyert már U19-es országúti Eb-t, tavaly pedig a Gemenc Nagydíjhoz hasonló besorolású versenyeken remekelt. A tapasztalt versenyzők között lesz az ausztrál Adam Hansen, aki 29 Grand Tour versenyen indult, nyert szakaszt a Vuelta a Espana-n a Giro d’Italián is.