Komoly téttel bírt a találkozó, aminek úgy futottak neki, hogy ha a Szekszárd nyer, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét bajnoki döntőt játszik, míg pécsi siker esetén szombaton újra megmérkőznek a felek a tolnai megyeszékhelyen. Ez pedig rányomta bélyegét a játékra, mindkét oldalon négy kihagyott helyzettel indult a találkozó. A gólcsendet az első összecsapáson 28 pontig jutó Nikolina Milics történte meg, amire a múlt szombaton szintén brillírozó Studer Ágnes „válaszolt”.

A pécsiek ezúttal nem aludtak bele az elején, igaz, az sem volt (el)várható Djokics Zseljko csapatától, hogy az első félidőben most is pont nélkül tartsák Kiss Virágot. Az ex-szekszárdi centerrel és az amerikai Chelsea Nelsonnal meggyűlt a vendégek dolga, de a triplákat (1/7) és kezdetben a büntetőket is gyengén dobták (2/7-ről 8/13-ra javultak fel), mégis a betegségből felgyógyult Zala Friskovec triplájával három pontos előnnyel mehettek a nagyszünetre.

Ez az összecsapás nem volt lefutott - nem úgy, mint az első, amikor a KSC 50-23-ra vezetett húsz perc játék után -, ráadásul nemrég saját bőrükön tapasztalták meg Studer Ágnesék, milyen nagy előnyből kikapni Pécsen (a két csapat legutóbbi alapszakasz-mérkőzésén a 25. percben még vezettek, végül 80-69-re alulmaradtak). A harmadik negyed derekán Wentzel Nóra középtávolijával hosszú idő után ismét vezetett a PEAC (40-39), nem is maradt el Djokics Zseljkótól az időkérés. A játékmegszakítás után 8-0-val kezdett a KSC, ám az utolsó negyedre hárompontos pécsi vezetéssel fordultak a csapatok.