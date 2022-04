„Az első félidőben próbáltuk játszani a játékunkat, jól is kezdtük a mérkőzést, aztán gyorsan kaptunk két gólt. Ekkor kicsit leültünk, megzavarodtunk, de a második játékrészben ismét megmutattuk, fel tudunk állni vesztes pozícióból. Küzdelmes találkozó volt, én ennek vagyok a híve, ez a játék ekkor jó, szeretem az ilyen meccseket. A bajnoki mesterhármas hiányzott még ebben a szezonban, most ez is meglett, örülök neki, de a legfontosabb a csapat sikere” – fogalmazott a támadó.

„Dicséretes, hogy a második félidőben néhány percen belül megfordítottuk az eredményt. Összességében azonban a játékunk nem tetszett, különösen az első félidőben. Fizikait nem, ellenben mentális fáradtságot éreztem a játékosokon, ráadásul meglepő módon olyan labdarúgóknál, akik a hétközi Magyar Kupa-elődöntőben jól futballoztak” – értékelt Bognár György.

A negyedik helyért folytatott küzdelemben a Paks megelőzte a ZTE-t. Az atomvárosiak pénteken 20 órától a Ferencvárost fogadják a Fehérvári úti stadionban.

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2063 néző. Vezette: Bogár G. (Szert, Becséri)

ZALAEGERSZEG: Demjén – Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Gergényi –Szankovics – Meshack, Halilovic (Spoljaric, 69.), Tajti (Grzan, 77.), Bedi – Zsóri (Rebernik, a szünetben). Vezetőedző: Molnár Balázs

PAKS: Nagy G. – Osváth (Kovács N., 68.), Gévay, Kinyik, Szabó J. – Szabó B. (Nagy R., 60.), Windecker, Kesztyűs B. (Balogh B., a szünetben), Medgyes – Haraszti (Böde, a szünetben), Ádám M. (Sajbán Máté, 80.). Vezetőedző: Bognár György

GÓLSZERZŐK: Tajti (20.), Meshack (38.), illetve Ádám M. (4., 59., 61.)