Két kihagyott paksi triplával és négy zalai ponttal indult a meccs. Aztán közelebb jött a gyűrűhöz az ASE, s ez meg is hozta az egyenlítést. De ettől még a harmadik távoli is kimaradt. Miután a Nyíregyháza legyőzte idegenben a Pécset, létfontosságú volt, hogy nyerjenek az atomosok, akik jövő szerdán épp a nyírségieket fogadják ugyanitt, a Gesztenyés úton.

A zalaiak magabiztosan vezették az alsóházi tabellát, amíg múlt héten a Nyíregyháza le nem taszította őket onnan. Sajnos itt is bizonyították, hogy jó kis csapatuk van, szűk hét perc alatt rádupláztak a Paksra, s tették mindezt úgy, hogy a két triplát is bevágtak gyorsan egymásutánban. Hogy mennyire feszültek a felek, azt Mislav Brzoja és Jordan Barnett afférja bizonyítja: egy lepattanószerzés után kapaszodott össze a horvát és az amerikai, majd egy kis lökdösődés után utóbbi a földre került. A technikaiból jól jöttek ki a zalaiak, akik a negyedet hétpontos előnnyel húzták be.

Aztán ötödik próbálkozásra megjött az első tripla, mégpedig a fiatal Pajor Dávidtól, aki annyira ráérzett a „műfajra”, hogy gyorsan egy újabbat bevágott. Mindjárt más lett a hangulat a csarnokban, a kritikus hangok elcsendesedtek, s zengett a „Hajrá ASE!”. Hát még akkor milyen jó lett, amikor Deshon Taylor is behintett egy távolit, amivel újra vezetett az ASE (15. p.: 26–25).

Nagyot futott az ASE, a fordításhoz egy 13–2-es széria kellett, no meg az, hogy a Zete szekere megrekedjen egy kicsit. Aztán magához tért, és a kiváló napot kifogó Jordan Barnett vezérletével megint magához ragadta a kezdeményezést. Az amerikai magasember 21 pontot szórt az első félidőben, és volt mellette 6 lepattanója is. A paksi reményeket pedig Eilingsfeld János táplálta: a válogatott erőcsatár 12 ponttal és 7 lepattanóval állt húsz perc játék után.

Sajnos a szünet után nem jöttek a pontok, öt perc alatt ötig jutott az ASE, egyszerűen semmi sem akart összejönni. Brusztoltak a piros-kékek, de nem céloztak jól, s a szintén nem brillírozó Zetének így igazából nem volt nehéz dolga, hogy őrizze az előnyt. Mindent elmond a negyedről, hogy a két csapat összesen jutott el 25 pontig, mindössze annak lehetett örülni, hogy megfelezték a félidei hátrányukat Kovács Ákosék.