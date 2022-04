Fordulás után a mérkőzés fordulatszáma is lejjebb esett, a Ferencváros továbbra is többet birtokolta a labdát, de a kapu elé nem jutottak el. Ez dicsérte a paksi védekezést, támadásra azonban kevesebb hangsúlyt fektettek. Mégsem az egy pontra rendezkedtek be a hazaiak, Bognár György ezt alátámasztva Haraszti Zsolttal és a csereként többször kulcsszereplőként elélépő Nagy Richárddal frissített. A győzelemhez mégis a Fradi állt közelebb, de a 93. percig úgy tűnt, megosztoznak a pontokon a felek, ekkor azonban Carlos Auzquit üresen hagyták a paksi védők, az argentin támadó pedig első magyarországi góljával eldöntötte a pontok sorsát.

A PFC jövő héten szerdán a Gyirmót vendégeként lép pályára a bajnokságban.

OTP Bank Liga, 30. forduló

Paksi FC–Ferencváros 1–2 (1–1)

Paks, Fehérvári úti stadion, 4201 néző. Vezette: Berke (Vígh-Tarsonyi, Bornemissza)

PAKS: Rácz G. – Kovács N., Lenzsér, Kinyik, Szabó J., Medgyes – Kocsis B. (Kesztyűs B., a szünetben), Windecker, Szabó B. (Haraszti, 62.), Sajbán Máté (Vas, 92.) – Böde (Nagy R., 72). Vezetőedző: Bognár György

FERENCVÁROS: Bogdán Á. – S. Mmaee, Blazic, Kovacevic (Botka, 66.), Pászka (Civic, 67.) – Vécsei, Laidouni, Besic (Sigér, 77.) – Auzqui, Bassey (Boli, 77.), Marquinhos (Marin, 63.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

GÓLSZERZŐK: Lenzsér (7.), illetve Besic (20.), Auzqui (93.)

SÁRGA LAP: Kovács N. (29.), Kinyik (38.), Kesztyűs B. (83.), illetve Laidouni (39.), Vécsei (77.)