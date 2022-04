– Sorra zsebeli be az érmeket, tavaly novemberben első Grand Slam-aranyérmét szerezte, múlt héten pedig már a másodikat. Nem beszélve arról, hogy a legutóbbi négy versenyén egyaránt éremért küzdhetett.

– Pedig nem a legjobb formában utaztam ki Törökországba, legalábbis bízom benne, hogy tudok majd még ennél is jobban dzsúdózni. Az tény, hogy komoly edzésmunka van már mögöttünk, de a formaidőzítést a hónap végi Európa-bajnokságra tervezzük. Tény, hogy ezeknek az érmeknek „csak” az a lényege, hogy képet kapjak az aktuális helyzetemről és előnyösebb világranglista-pozícióból várhassam az ötkarikás időszakot. A mostani aranyérem viszont a bakuinál is szebben csillog, hiszen itt már szinte a teljes elit képviseltette magát – fogalmazott lapunknak Pupp Réka, az Atomerőmű SE cselgáncsozója, aki sikerével feljött az 52 kilogrammosok világranglistájának második helyére.



– Akkor a formaidőzítésnek tudható be, hogy az öt meccséből három is aranypontig ment?

– Az első két ellenfelem igen fiatal volt, de keményen odatették magukat és „szívták az ember vérét”. Kellemetlenül dzsúdóztak, azonban fizikálisan és mentálisan is jó állapotban éreztem magam, tudtam, van annyi erő bennem, hogy ha szükség van rá, akár húsz percig is képes vagyok a szőnyegen lenni.



– A francia Astride Gnetóval majdhogynem addig tartott az elődöntős párharca...

– De annak a győzelemnek örültem a legjobbnak, mert két vereség után végre sikerült megvernem őt! Az elején nem találtam rajta fogást és két intéses hátrányból tudtam megfordítani a csatát. Ahogy alakult az a párharc, éppen azért volt az az igazi pozitív visszajelzés számomra a Grand Slamen.



– Mennyit vett ki önből a közel kilenc perces küzdelem?

– Ahogy említettem, fizikálisan jó erőben voltam, igaz, a döntő elejébe kicsit belealudtam, vazarival el is ment üzbég ellenfelem. A mérkőzés második felében viszont átvettem az irányítást, egyenlítettem, majd egy gánccsal le is zártam a csatát.



– Mi a további menetrend?

– Az Európa-bajnokságig már csak edzések lesznek Pakson, illetve majd Tatán a nemzetközi edzőtáborban. Remélem, a kontinenstornára valóban még jobb formába lendülök.

Egyre közelebb a kvalifikációAz Európa-bajnokságot április 29. és május 1. között rendezik Szófiában, majd június elején a tbiliszi Grand Slam-torna következik. Itt a fő cél, hogy az olimpiai kvalifikációt a legjobb helyről kezdhessék meg a dzsúdósok.

A selejtező a június 24–26-i ulánbátori GS-viadallal veszi kezdetét. Az első évben a megszerzett pontok ötven, a második esztendőben összegyűjtött pontok száz százalékát számítják be.