Nem szabad hagyni, hogy az Újpest előzzön! Ez lehet a jelszó Pakson vasárnap délután. Az atomvárosiak pillanatnyilag két ponttal állnak jobban, mint a lila-fehérek, így mindenképpen pontot kell szerezniük, hogy maguk mögött tartsák a fővárosiakat. A legjobb lenne győzni, mert akkor öt ponttal megugorhatnának a zöldek.



A két csapatnak ez lesz a huszadik meccse az atomvárosban: hétszer nyert a PFC, ötször az Újpest, hét meccsen pedig döntetlen született. A szezon két meccsén sokat jelentett a hazai pálya előnye: itthon a Paks nyert 2–1-re, Újpesten a lila-fehérek győztek remek meccsen 4–3-ra. Nincs jó passzban a Paks, amely az előző három bajnokiján csak egy pontot tudott szerezni, az újpestiek ezzel szemben utolsó öt meccsükből négyet megnyertek.



„A védekezésünk alakul, viszont a támadások és a helyzetek kialakítása ezúttal döcög, góljaink száma elmarad a megszokottól – mondta Sajbán Máté, utalva arra is, hogy a Paks az előző három találkozóján csupán egyszer tudott betalálni, azt a gólt is tizenegyesből érte el Ádám Martin a Bp. Honvéd ellen. – Ezen javítanunk kell, főleg hazai pályán. A mostani mérkőzésünk véleményem szerint más lesz, mint az idei egymás elleni kettő, mivel az Újpest már más játékot játszik. Talán nem lesz annyira betömörülő, fizikális védelmük, mint eddig. Kétségkívül jó formában vannak, de emiatt nyitottabbak is, ami számunkra kedvező lehet…” – tette hozzá Sajbán Máté.



Az Újpest (és a Ferencváros) elleni meccsek általában sok nézőt vonzanak Paksra, így érdemes korábban elindulni a stadionhoz, hogy a kezdő sípszóig mindenki elfoglalhassa a helyét a lelátón.



OTP Bank Liga, 27. forduló.

Paksi FC–Újpest FC. Paks, Fehérvári úti stadion, vasárnap, 14.30 óra (M4 Sport).

A Paksi FC tervezett kezdőcsapata: Nagy G. – Osváth, Lenzsér, Tamás O., Szélpál, Szabó J. – Sajbán, Windecker, Balogh B. – Ádám M., Böde D.



OTP Bank Liga, az állás