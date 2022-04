Felérne egy csodával, ha az Atomerőmű KSC Szekszárd meg tudná szorongatni az Euroliga győztesét, a magyar bajnokság egyed­uralkodóját. A Sopron Basket egyértelmű favoritja a bajnoki döntőnek – így véli Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője is, aki hat éve dolgozik Tolnában, s negyedszer vezette az NB I döntőjébe a KSC-t.

„A Sopron pillanatnyilag Európa legjobbja. Mi még kis klub vagyunk, s a papírforma alapján nem is kérdéses, hogy a címvédő az abszolút esélyes. Játéktudásban és atletikusságban is nehéz felvenni vele a versenyt, ami a rendkívül erős keretű török Fenerbahcénak sem sikerült az Euroliga döntőjében. Azért is tisztelem a Sopront, mert szervezetten, szisztéma szerint kosárlabdázik, ahogyan mi is. A mi óriási veszteségünk, hogy a borzasztó sérülést szenvedő ­Krnjics Szara nem játszhat, tovább nehezítve amúgy is embert próbáló helyzetünket” – mondta a 45 éves szakember.

Djokics Zseljko vezetőedző szerint a döntő minden pillanatát ki kell élvezni (Fotó: Mártonfai Dénes)

„Eddig legyőztük az olyan csapatokat, amelyeket reálisan le lehetett győzni, majdnem olyan szintre jutottunk, mintha bajnokok lennénk. Ezután csak ráadást jelent, hogy a fináléban egy nálunk tehetősebb, erősebb keretű együttessel találkozhatunk. Büszkének kell lennünk, és ki kell élveznünk a döntő minden pillanatát” – tette hozzá.

Az első találkozó ma 19.30 órakor kezdődik a soproni Novomatic Arénában, a meccset az M4 Sport+ élőben közvetíti. A második találkozót jövő szerdán 18 órától játsszák a szekszárdi sportcsarnokban.