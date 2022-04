Böde Istvánról nagyon sok cikk jelent meg korábban lapunkban, de az országos sajtóban is. A 39 éves futballistáról a Nemzeti Sport többször is közölt írást, de a jelentős olvasótáborral bíró internetes oldalakon is sok cikket lehet találni a gólvágó lakatosról.

Böde István az 1999/2000-es szezonban 17 évesen mutatkozott be a megyei futballban, s első idényében rögvest 19 gólig jutott. Aztán volt olyan szezon, amelyet 61 találattal zárt, de akadt 50, 42, 41, 37 és 35 találatos idénye is. Az utóbbi években már visszafogottabb ütemben termeli a gólokat, tavaly kilencig jutott, a jelenlegi idényben pedig nyolcnál jár.

„Igazság szerint már nem is akartam vállalni ezt a szezont, de az öcsém, Dani rábeszélt még egy évre – mondta lapunknak. – Augusztusban negyvenéves leszek, a munka mellett már egyre kevesebb időm van a futballra. A csapatnak sem megy úgy, mint korábban. Az a célunk, hogy tisztességesen befejezzük a szezont, aztán én is szögre akasztom a csukát” – tette hozzá Böde István, aki elárulta azt is, hogy otthonában, a sok-sok ereklye mellett kap helyet ez a különleges mellszobor.

Egy biztos: a futballtól nem fog elszakadni, hétvégenként továbbra is ott lesz majd a Madocsa SE meccsein – de már csak szurkolóként. A futballhagyományokat Böde István családjában nem viszi tovább senki, a három lánya közül egyik sem sportoló, így ők is csak szurkolóként buzdíthatják a helyieket.

Böde Dánielnek, az egykori ferencvárosi kedvencnek, a Paksi FC legendájának főhet a feje, hogy kivel pótolja majd a ronaldói magasságokig jutó testvért, de a csapatot jelenleg edzőként dirigáló volt válogatott csatár nem aggódik. „Ha lejár a szerződésem a Paksi FC-nél, hazaigazolok Madocsára” – mondta.

Végül is, rosszabbul nem járnának vele, sőt... Az öcskös 424 mérkőzésen 138 gólt szerzett – de ő az első osztályban.