39.), Dorner (2.), illetve Vámosi (10., 22., 32.), Nagy N. (5., 21., az elsőt büntetőből). Kiállítva: Hargas (32.). „Ahhoz képest, hogy volt egy öthetes kihagyás, egész jól játszottunk. Ha kicsit higgadtabbak vagyunk, akkor nagyobb is lehetett volna az arány. Viszont a győzelem a lényeg, amit ugyebár nem kell megmagyarázni. A hazai találkozón szeretnénk lezárni a bronzcsatát, nem szándékozunk visszamenni harmadik meccset játszani Üllőre” – fogalmazott a tolna-mözsiek edzője. A mérkőzés 32. percében a párharcot meghatározó esemény történt, a Nagy Noéminek előreívelt labdát Hargas Annamária kilenc méteren kézzel ütötte el, ami kiállítást eredményezett. „Ez előny lehet számunkra, más kérdés azonban, hogy lesz-e másik kapusuk. A nevezettek között ugyan szerepel, ezen a találkozón azonban nem ült a kispadon. Varga Adél állt be a kiállított helyére, s ha a visszavágón is mezőnyjátékos lesz a kapus, számíthatunk az öt a négy elleni játékra, ahogy azt most is alkalmazták ellenünk. Erre készülnünk kell, mert a február végi kupavisszavágón (10– 7-re nyert a Tolna – a szerk.) nem működött az ellen a játékunk” – tette hozzá Reveland Zoltán. Berg S. Három-négy érem van a csapatban CSELGÁNCS Tizenegy fős magyar válogatott utazik a pénteken rajtoló szófi ai Európa-bajnokságra. A csapat névsorát a háromfős szakmai vezérkar, Murakami Kijosi technikai igazgató, valamint a január 1-től a szövetségi kapitányi feladatokat ellátó Ungvári Miklós és Braun Ákos terjesztette elő. Az indulók között szerepel az Atomerőmű SE kiváló formában lévő olimpikonja, Pupp Réka (52 kilogramm), aki tavaly bronzérmes lett a lisszaboni kontinensviadalon. Idén már két dobogós helyet szerzett: a tel-avivi Grand Slam-tornán harmadik, Antalyában első helyen zárt. „Három-négy érem is benne van a csapatban, akár aranyak is. Ebből a szűkebb keretből mindenki esélyes éremre vagy pontszerzésre” – fejtette ki Tóth László, a magyar szövetség vezetője, aki nemrég egyedüli jelölt lett az európai szervezet elnöki posztjára. AZ UTAZÓ KERET. Férfiak. 81 kg: Ungvári Attila, Rajkai Róbert. 90 kg: Tóth Krisztián, Gőz Roland. 100 kg: Vég Zsombor. +100 kg: Sipőcz Richárd. Nők. 52 kg: Pupp Réka. 57 kg: Kovács Kitti. 63 kg: Özbas Szofi, Karakas Hedvig. 70 kg: Gercsák Szabina. Magyarország eddig kilencvennyolc éremnél (18 arany, 29 ezüst, 51 bronz) jár az Eb-k történetében. T. N. Vámosi Georgina (jobbról) három gólt. szerzett Fotó: M. K