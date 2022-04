Történelmi eseményt rendeznek hétvégén a Tamásiban, ahol a motorsport enduroszakosztályának európai színe-java gyűlik össze az Európa-bajnokság második körére.



A hét kategóriában (első és másodosztályú, junior, felnőtt, szenior, veterán, női) közel százötvenen indulnak, többségük külföldi, köztük az első fordulóban mindkét szeniorfutamot megnyerő olasz Alessandro Rizza vagy a hölgyeknél taroló brit Nieve Holmes. De hazai versenyzőért is szoríthatunk, mint például Tádics Dánielért, aki Pietramontecorvinóban junior 2 kategóriában két 14. helyet szerzett.



Érdemes lesz már ma dél­előtt 10 órakor kilátogatni az edzésekre a Tamási Termálfürdő parkolójához, ahol szombaton és vasárnap 10 órakor rajtolnak a futamok. A rajthelyszín mellett a krossz­pályánál és a homokbányánál is pluszfeladat vár az indulókra, akiknek hol krosszteszten, hol extrém enduroteszten – faakadályokkal, lemezkukákkal, gumiakadályokkal nehezített terepen – kell „átesniük”. A verseny lényege, hogy 40 kilométeres körökön (ebből mindkét napon négyet kell teljesíteni) a tesztrészek a mérvadóak, de azokon megadott időintervallumon belül kell végigmenni.



A harmadik fordulónak július 23–24-én a finnországi Sipoo város ad otthont, a negyediket, ami egyben a zárókör is lesz, a németországi Woltersdorfban és Rüdersdorfban rendezik meg október 28. és 30. között.